3-3 | Resistencia herculina de un Liceo con mil vidas frente al Reus

Si las casas empiezan a construirse por los cimientos, el Liceo comienza a edificarse sobre las guardas de Blai Roca. El portero liceísta dio una exhibición antológica bajo los palos del Palau d’Esports de Reus para que el conjunto verdiblanco pudiese lograr un botín (3-3) que pudo ser mayor, pero también menor. Roca se multiplicó como un pulpo para detener las constantes acometidas de un Reus decidido a ganar y se ancló sobre los patines para sostener a sus compañeros en los momentos más críticos del encuentro, con agilidad, reflejos e inteligencia.

El duelo comenzó marcado por las ausencias de dos pesos pesados debido a molestias físicas: la de Candid Ballart, portero local, y la de Dava Torres, capitán visitante. A partir de ahí, energía, electricidad y ritmo entre dos equipos que disfrutan desafiándose en cada cara a cara. Blai tardó poco en comenzar su exhibición personal, al frustrar de manera consecutiva varias llegadas peligrosas de Martí Casas y Joan Salvat. Pasen y vean, bienvenidos al show. Nil Cervera vio la tarjeta azul después de picar en un amago de Carles Casas y dejó a su equipo en inferioridad durante un par de minutos. El Liceo lo pasó mal en el power play, pero Roca, convertido en un muro de cemento armado, y el buen posicionamiento defensivo general evitaron males mayores. El Reus dominaba el compás del partido, pero la escuadra coruñesa necesita pocos resquicios para ser letal. Cervera, de vuelta, asistió a Tombita para el primer gol del argentino este curso (0-1).

El Liceo parecía respirar, pero el empate rojinegro no se hizo esperar. Pol Martínez dejó solo a Diego Rojas con un gran pase entre camisetas verdiblancas y el chileno batió a Blai en el mano a mano para resetear el luminoso (1-1). Los pupilos de Juan Copa ganaron peso en el encuentro y fueron a por el segundo tanto. Saavedra, Jacobo y Paiva probaron a Viña, mientras Roca continuaba su masterclass entre los hierros, disfrazado del mismísimo Hércules, para aguantar el resultado y desesperar a los locales antes del descanso.

Bruno Saavedra y Nil Cervera defienden ante Blai Roca frente al Reus / Juanjo Viña/RFEP

Choque de titanes en el segundo acto

La reanudación fue frenética, un aperitivo del ritmo vertiginoso que marcaría el desenlace del encuentro. Apenas hubo tiempo de pestañear antes del primer gol del periodo, a los cuarenta segundos, cuando Marc Julià aprovechó un rechace para firmar el 2-1. El Liceo, por detrás, mantuvo la calma y tiró de galones. En una falta, Cervera tocó la bola y Carballeira la enchufó (2-2). El capitán al rescate.

A partir de ahí, el choque se convirtió en un correcalles, de portería a portería. Blai agigantó su figura para empezar a sellar los puntos visitantes y Nuno Paiva, en un momento excelso, se inventó una jugada individual con varias fintas para rubricar el 2-3. El tanto colegial intensificó la actividad del Reus sobre la meta verdiblanca. Carles Casas desaprovechó la directa tras la décima falta coruñesa pero, justo después, Julià enmendó su error con un disparo lejano a falta de tres minutos (3-3). Nada pudo hacer el meta liceísta, sorprendido, que volvió a ser protagonista en el desenlace para conservar la igualada a buen recaudo.

«El empate nos va bien», indicaba Juan Copa a sus jugadores en el último tiempo muerto. Cuando no se puede ganar, lo importante es puntuar. Y así fue. El Liceo durmió el duelo y guardó el punto en su mochila para el camino de vuelta. Catorce partidos sin perder en la OK Liga y líder en solitario, antes de visitar este jueves al Sporting de Portugal en busca de la felicidad europea.