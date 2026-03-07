4-4 | El CH Oleiros empata en el último segundo ante el Lubiáns

El CH Oleiros consiguió un empate agónico (4-4) en OK Bronce contra el Escola Lubiáns de Carballo gracias a un tanto de Pedro Rodríguez, literalmente, en el último segundo del partido. Los carballeses golpearon primero gracias a Álex Pérez, que firmó un triplete, y a Álex Novoa. Pedro Rodríguez, Diego Fonte y Miguel González firmaron tres veces el empate, pero los visitantes volvieron a ponerse por delante a cuatro minutos del final. No obstante, los oleirenses no se rindieron y consiguieron un punto que sabe a gloria.