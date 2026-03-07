Hockey sobre patines | OK Bronce
4-4 | El CH Oleiros empata en el último segundo ante el Lubiáns
Pedro Rodríguez evita la derrota en el derbi contra los carballeses
A Coruña
El CH Oleiros consiguió un empate agónico (4-4) en OK Bronce contra el Escola Lubiáns de Carballo gracias a un tanto de Pedro Rodríguez, literalmente, en el último segundo del partido. Los carballeses golpearon primero gracias a Álex Pérez, que firmó un triplete, y a Álex Novoa. Pedro Rodríguez, Diego Fonte y Miguel González firmaron tres veces el empate, pero los visitantes volvieron a ponerse por delante a cuatro minutos del final. No obstante, los oleirenses no se rindieron y consiguieron un punto que sabe a gloria.
- Susto en el Rally de A Coruña: un coche se va contra una casa en Betanzos
- Juan Copa: «Tenemos que aceptar la decisíon de César Carballeira. Del Liceo ya se fueron Martinazzo y Bargalló y salió adelante»
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: estos son los lugares que marcarán su recorrido
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- Así fue la media maratón Coruña21
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- Carles Marco asume el mando de la Selección Española Sub 20