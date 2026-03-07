Fútbol sala
4-5 | La insistencia del 5 Coruña tiene premio en la pista de O Esteo
Se impone al tercer clasificado en un partido con locura goleadora al principio y al final
Se juega la vida cada semana el 5 Coruña en las canchas de Segunda B para lograr la permanencia y el fútbol sala, a veces justo, se lo recompensa. Así lo hizo en su duelo contra O Esteo, tercero de la liga, que los rojillos asaltaron en una victoria tan caótica como balsámica (4-5).
Golpearon primero los coruñeses en el primer minuto, a través de las botas de Estraviz, pero en el tercero ya iba por detrás en el luminoso (2-1). Lejos de bajar los brazos, el equipo de Toochy González y Pachi Fernández asumió el reto y logró igualar. Antes del descanso, ambas escuadras verían puerta de nuevo para llegar a los vestuarios 3-3.
Las tablas se mantuvieron hasta los últimos diez minutos, cuando O Esteo volvió a adelantarse, pero Álex López y Víctor Rodríguez aseguraron el triunfo coruñés.
