70-74 | Maristas se impone al Arxil al ritmo de Zeballos y Dimitrijevic

Maristas también sabe ganar sufriendo en partidos ajustados. El conjunto coruñés se llevó la victoria en el derbi gallego contra el Arxil (70-74) en un día en el que, aunque regresó Brenda Fontana, los aplausos se los llevaron Nevena Dimitrijevic (19 puntos y 9 rebotes) y Josefina Zeballos (16 puntos).

La solvencia en el rebote de Sofía Arcos y Ana Jiménez también ayudó a contrarrestar los intentos de las pontevedresas. Las coruñesas mandaban al descanso (37-41) y, aunque no pudieron sentenciar el partido, lograron mantener el control hasta asegurar el triunfo.