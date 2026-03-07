Carlos Arévalo vuela en el selectivo nacional de ‘sprint’

Carlos Arévalo se llevó la victoria en la prueba de K1 500 del selectivo nacional de sprint que se disputa este fin de semana en Trasona (Asturias). El palista betanceiro demostró su capacidad y venció en la final a sus compañeros habituales en el K4 del equipo nacional para confirmar su gran estado de forma en este inicio de 2026.

El palista del Club Fluvial de Lugo paró el cronómetro en la final A con una marca de 1:42,37. Aventajó en quince centésimas Adrián del Río, segundo clasificado de la regata, y en 48 a Álex Graneri, que se adjudicó el bronce. Marcus Cooper, compañero en citas olímpicas, se quedó con la cuarta posición, fuera del cuadro de honor.