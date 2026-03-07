Hockey sobre patines
Dominicos se desquita tras vencer al Reus B y Compañía gana al GEiEG
Doble victoria en A Coruña | Los de la Ciudad Vieja salen del bache de resultados y los de Riazor suman seis choques sin perder
Jornada redonda para los representantes coruñeses en la OK Plata masculina. Dominicos se sacó un peso de encima contra el filial del Reus. El cuadro de Pablo Togores doblegó a la escuadra catalana en Monte Alto (3-1) y se reencuentra con la victoria tres jornadas después. Gonzalo Varela puso las cosas de cara a los de la Ciudad Vieja con un doblete en los compases iniciales del encuentro y Adrián Candamio sentenció en la segunda mitad con un gol de falta directa tras la décima infracción visitante. Max Oliveras firmó el gol del honor reusense a falta de 49 segundos.
También fue un fin de semana feliz para Compañía de María. El equipo que dirige Álex Canosa se impuso al GEiEG en casa (2-1) con un doblete de Kiko García, aunque terminó sufriendo con el tanto visitante en el tramo final del duelo. El cuadro colegial acumula seis duelos sin perder y prolonga una buena dinámica que lo sitúa en la zona tranquila de la tabla, con 20 puntos.
- Susto en el Rally de A Coruña: un coche se va contra una casa en Betanzos
- Juan Copa: «Tenemos que aceptar la decisíon de César Carballeira. Del Liceo ya se fueron Martinazzo y Bargalló y salió adelante»
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: estos son los lugares que marcarán su recorrido
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- Así fue la media maratón Coruña21
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- Carles Marco asume el mando de la Selección Española Sub 20