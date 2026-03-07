El OAR quiere resucitar ante el Sinfín

El Attica 21 Hotels OAR Coruña atraviesa en los últimos quince días su mayor bache de esta temporada, pero confía en su espíritu de lucha para despejar de inmediato los nubarrones que han bloqueado su camino. El conjunto coruñés visita este domingo (12.30 horas) la pista del Sinfín de Santander. Un duelo de exigencia ante un rival de entidad, llamado a pelear por la fase de ascenso, espera a una escuadra, la que dirige Nando González, que quiere dejar atrás las malas sensaciones que ofreció ante el Eivissa y, sobre todo, en la primera mitad contra el filial del Barça.

El objetivo prioritario del conjunto oarista esta temporada era la permanencia. El del Sinfín, volver a pelear por ascender a la Liga Asobal. El destino ha unido a ambos conjuntos este fin de semana para dirimir las ínfimas diferencias, de apenas tres puntos, que les separan. Los coruñeses ya tienen en el bolsillo los puntos que, habitualmente, garantizan la continuidad en la División de Honor Plata. Pero, ante sí, tienen la papeleta de competir por un hueco en la zona noble en las ocho jornadas que restan. Que tras la visita a tierras cántabras serán seis.

La lesión de Rubén Sánchez truncó la trayectoria más que notable de la escuadra coruñesa en el inicio de 2026. Los pinchazos ante rivales directos como el Eivissa y El Barcelona B han sido un golpe de realidad, pero los coruñeses nunca se dan por vencidos. No lo hicieron contra los blaugranas al verse con una diferencia abismal en el marcador la semana pasada. No lo harán, tampoco, si vienen mal dadas ante un Sinfín que busca en casa la regularidad que ha perdido en las últimas semanas. Suma solo un triunfo en los últimos cuatro partidos, pero se ha mostrado muy sólido en casa, donde no pierde desde octubre.

Noticias relacionadas

Derrota amarga para el Culleredo

El Balonmán Culleredo sumó una amarga derrota en Tarrío contra el Reconquista de Vigo (25-26). Los cullerdenses, liderados en ataque por Iván Sánchez, estuvieron en la pugna por la victoria hasta los últimos instantes, pero el azar y los lanzamientos decisivos favorecieron a los vigueses. Séptima derrota consecutiva para los pupilos de Fernando González, que siguen cayendo en la clasificación de Primera Estatal.