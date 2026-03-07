Punto y seguido para el Leyma Coruña ante un Alicante vigorizado

El Leyma Básquet Coruña vuelve a abrir el libro de la Primera FEB. Después de dos semanas de pausa debido a las ventanas FIBA, el segundo peldaño del baloncesto español retoma la actividad deportiva y el conjunto de Carles Marco reinicia su camino justo donde lo dejó tras la victoria contra el Estudiantes: en lo más alto de la tabla y con una empinada recta final por delante, contra los equipos de play off. Una vez superados el Oviedo y el propio Estudiantes de ese top nueve de la clasificación, el siguiente aspirante a tumbar al líder coruñés es el Lucentum Alicante. Lo intentará este domingo, en el Coliseum (12.30 horas, La Liga+), con dos grandes novedades en su roster con respecto al último cara a cara: los fichajes de Yasiin Joseph y Justin Bone por las bajas de Sergio Llorente y Sebastian Aris, ex del cuadro coruñés.

«No ha sido el mejor parón, porque se nos han ido tres jugadores [Dino Radoncic, Macachi Braz y Caio Pacheco], que han llegado tarde y cansados, no hemos entrenado tan bien como otras veces. Me ha faltado algún entrenamiento mejor, pero nos ha servido para limpiar la mente», indicó Carles Marco en la previa. Y es que volver a empezar nunca es sencillo. El Leyma tendrá que estar «muy compacto defensivamente» para resistir los envites de un Alicante «muy diferente» al que se encontraron en el Pedro Ferrándiz el pasado 11 de enero, hace menos de dos meses.

Las incorporaciones de Bone y Joseph dotan a Rubén Perelló de dos nuevos ases en una baraja ya de por sí repleta de oros. Mike Torres, Deng Geu, Tucker Richardson o Jordan Walker llevan el peso de un equipo donde sobresalen dos clásicos como Kevin Larsen y Eddy Polanco. Ambos fueron un quebradero de cabeza para la zaga coruñesa en la primera vuelta, en especial el dominicano, que terminó con 36 puntos y 40 de valoración, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo.

Paul Jorgensen encara a un jugador del Zamora en el Coliseum / Iago Lopez

Un bache profundo

Los primeros meses de 2026 están siendo difíciles para la escuadra alicantina. Después de brillar en la parte inicial de la temporada, cerró diciembre en la tercera plaza, por detrás del Leyma y el Obradoiro y a solo dos triunfos del liderato. Pero el nuevo año se le atraganta. De los ocho encuentros que ha disputado, ha perdido seis (Leyma, Palencia, COB, Obradoiro y Menorca, por partida doble) y solo ha salido victorioso de dos (Melilla y Fuenlabrada).

La crisis de resultados le ha relegado al sexto puesto, a ocho victorias de distancia de la escuadra coruñesa y lejos del sueño directo a la ACB. Los refuerzos llegan para enderezar el rumbo y el Coliseum se antoja como el escenario ideal para dar su primer gran golpe. El Leyma espera con la ambición intacta y la página en blanco, preparado para dibujar la vigésima primera victoria.