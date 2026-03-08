26-26 | El OAR salva un punto a base de perserverancia

El Attica 21 Hotels OAR Coruña consiguió el premio a su perseverancia en La Albericia. El conjunto coruñés firmó las tablas (26-26) contra el Sinfín de Santander para cortar su racha de dos derrotas consecutivas, pero se vio incapaz de darle la vuelta para volver al camino de la victoria. Los cántabros, como un martillo pilón, mostraron su capacidad para gobernar a su antojo el partido, siempre con dos o tres goles de renta sobre los coruñeses, que nunca bajaron los brazos y encontraron, al final, el premio. Diego Martínez firmó un empate que hubiese sido imposible sin las doce dianas de Alberto Roldán.

Dos derrotas consecutivas obligaron al OAR a buscar su mejor versión para volver a sumar lejos de casa. A los coruñeses les costó sentirse cómodos en el feudo de un Sinfín que sabe hacerse notar en casa. Los cántabros lograron hacerse con el control de un encuentro de distancias cortas. Javi Rodríguez y Alberto Roldán tiraban del carro, pero no podían darle ninguna ventaja momentánea a un OAR que, tras algunos errores, llegó a verse cuatro y cinco goles abajo en el ecuador del primer acto. Los de Nando González no pudieron rebajar las diferencias antes del descanso (17-13) y dejaron para el segundo tiempo la obligación de remontar.

Noticias relacionadas

Nuevas costumbres

Como en Ibiza y ante el Barça Atlétic, el conjunto coruñés trató de salvar los muebles tras el entretiempo. Firmó unos buenos parciales de inicio, pero apenas logró acercarse a un Sinfín que siempre mostró una gran capacidad de respuesta. La entrada en acción de Roldán, con la ayuda inestimable de Javi Rodríguez y Diogo Freitas, dio lugar al 22-22 y el efímero 22-23 a favor de los oaristas. Fueron apenas 30 segundos con un tanteo que nunca más volvió a favorecer a los coruñeses. El Sinfín volvió a tomar el mando y ganaba 26-25 a un minuto del final. Dos exclusiones consecutivas en los santanderinos permitieron a Diego Martínez, con acierto, firmar el 26-26 en el tramo final para salvar un punto y cortar la racha de derrotas.