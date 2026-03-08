3-2 | El Ciudad de A Coruña suda para doblegar al Cuesta Piedra

El CV Ciudad de A Coruña sigue líder de la Primera División femenina tras ganar al filial del Santa Cruz Cuesta Piedra en un duelo muy exigente que se decidió en el último set (3-2). El CV Oleiros, por su parte, cayó 3-1 en su visita a la pista del Sestao y se mantiene penúltimo de la liga. Sus compañeros del equipo masculino perdieron (3-0) en la pista del CyL Palencia 2026.