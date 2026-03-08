Carlos Arévalo vuela en el selectivo nacional de ‘sprint’

Carlos Arévalo sumó doble botín en el selectivo nacional de sprint que se ha disputado este fin de semana en Trasona (Asturias). El palista betanceiro demostró su gran estado de forma en este inicio de 2026 con un doble triunfo en las competiciones de K1 500 y K1 200 en aguas asturianas sobre algunos de los mejores piragüistas del país.

El palista del Club Fluvial de Lugo hizo gala de su gran capacidad física y venció en la final de K1 500 a sus compañeros habituales en el K4 del equipo nacional. Arévalo paró el cronómetro en la final A con una marca de 1:42,37. Aventajó en quince centésimas Adrián del Río, segundo clasificado de la regata, y en 48 a Álex Graneri, que se adjudicó el bronce. Marcus Cooper, compañero en citas olímpicas, se quedó con la cuarta posición, fuera del cuadro de honor.

En K1 200 tampoco tuvo piedad. Completó la distancia corta en 35,70 segundos, el más veloz sobre la piragua. Le acompañaron en el podio Manuel Pousa (a 36 centésimas) y Quique Adán (a 1,14 segundos).

Con estas dos victorias, y según los criterios de selección de la Federación Española, Carlos Arévalo garantiza su presencia individual en las Copas del Mundo de Szeged (del 8 al 10 de mayo) y Brandemburgo (del 15 al 17 de mayo). Su participación podría ir a más, ya que en los próximos meses el betanceiro también optará a las plazas en las pruebas conjuntas del K2 y, sobre todo, el K4.