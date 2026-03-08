OK Bronce
Los filiales de Liceo y Compañía salen airosos en OK Bronce
Los de Riazor suman su segunda victoria consecutiva en casa
A Coruña
Doble alegría para los filiales del Liceo y el Compañía de María en OK Bronce. Los verdiblancos ganaron (1-2) al Telecable. Los asturianos golpearon primero, pero Roi Saavedra empató antes del descanso y Álex Fraga firmó la remontada en el segundo acto.
El Compañía B, por su parte, sigue de dulce al ganar (3-1) al Mieres y encadenar su segundo triunfo consecutivo en casa. Bruno Bologna abrió la lata y, aunque los visitantes empataron, Samu Pose decantó el duelo con dos tantos en el último minuto. Tres puntos importantes para alejarse de las posiciones más bajas de la clasificación.
