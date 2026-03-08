Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
El Marineda golea al Oviedo y el Resa Cambre celebra su primera victoria
Las coruñesas siguen firmes en lo más alto de la tabla y las cambresas, en el farolillo rojo
El Marineda sumó una nueva goleada (0-8) en la OK Plata Femenina a costa del Oviedo Roller. Un hat trick de Alba Garrote lideró un duelo en el que también marcaron Efe Muñoz, Mar Franci (un doblete cada una) y Ale Martín. Otro triunfo de autoridad para un equipo, el coruñés que sigue imparable hacia la OK Liga Iberdrola.
Más euforia vivió el Resa Cambre al ganar (2-1) al Alcorcón y conseguir su primera victoria de la temporada. Con un equipo muy joven, las cambresas lograron remontar en un duelo que se puso cuesta arriba en el primer tiempo, cuando se adelantaron las alfareras. Lucía Castro y Lola Suárez, con dos tantos en los últimos seis minutos, fueron las heroínas de la victoria de un Resa que, pese al triunfo, sigue en la última posición de la tabla.
- Susto en el Rally de A Coruña: un coche se va contra una casa en Betanzos
- Juan Copa: «Tenemos que aceptar la decisíon de César Carballeira. Del Liceo ya se fueron Martinazzo y Bargalló y salió adelante»
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: estos son los lugares que marcarán su recorrido
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- Así fue la media maratón Coruña21
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- Carles Marco asume el mando de la Selección Española Sub 20