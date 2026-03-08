El Marineda golea al Oviedo y el Resa Cambre celebra su primera victoria

El Marineda sumó una nueva goleada (0-8) en la OK Plata Femenina a costa del Oviedo Roller. Un hat trick de Alba Garrote lideró un duelo en el que también marcaron Efe Muñoz, Mar Franci (un doblete cada una) y Ale Martín. Otro triunfo de autoridad para un equipo, el coruñés que sigue imparable hacia la OK Liga Iberdrola.

Más euforia vivió el Resa Cambre al ganar (2-1) al Alcorcón y conseguir su primera victoria de la temporada. Con un equipo muy joven, las cambresas lograron remontar en un duelo que se puso cuesta arriba en el primer tiempo, cuando se adelantaron las alfareras. Lucía Castro y Lola Suárez, con dos tantos en los últimos seis minutos, fueron las heroínas de la victoria de un Resa que, pese al triunfo, sigue en la última posición de la tabla.