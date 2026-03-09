Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

A Coruña, meta de la tercera etapa de La Vuelta femenina

La ronda desembarca en la ciudad el martes 5 de mayo, tras 121 kilómetros desde Padrón

La neerlandesa Femke Gellert celebra su victoria en una etapa de La Vuelta en 2025.

La neerlandesa Femke Gellert celebra su victoria en una etapa de La Vuelta en 2025. / Europa Press

Sara Gallego

A Coruña

Las mejores ciclistas del panorama internacional discurrirán por las calles de A Coruña el próximo 5 de mayo. La ciudad será el escenario de la llegada de la tercera etapa de La Vuelta femenina, que en este 2026 parte desde Galicia. La tercera fecha arrancará en Padrón y concluirá sobre el asfalto coruñés, después de 121 kilómetros de trayecto.

Es la primera vez que A Coruña acoge el desenlace de una competición de estas condiciones. «La llegada de una etapa de La Vuelta supone una oportunidad para situar a esta ciudad en el mapa de una de las grandes competiciones del ciclismo femenino», aseguró Manuel Vázquez, concejal de Deportes. El edil subrayó la relevancia de que sea la competición femenina la que vaya a rodar por el asfalto coruñés: «La celebración de competiciones deportivas femeninas de este nivel contribuye a dar más visibilidad a las deportistas y a seguir avanzando en la igualdad dentro del ámbito deportivo».

