Dino Radoncic entra en el quinteto ideal de la jornada en Primera FEB

La estelar actuación de Dino Radoncic para guiar al Leyma Básquet Coruña hacia la victoria frente al Alicante el pasado domingo (83-74) le ha valido para entrar en el quinteto ideal de la jornada 22. La Primera FEB reconoce al montenegrino como uno de cinco jugadores más destacados, después de anotar 15 puntos (solo falló un tiro libre de todos sus intentos a canasta), repartir 2 asistencias, recoger 5 rebotes y terminar el duelo con 20 de valoración.

Jayson Granger (Estudiantes), Samu Rodríguez (Cantabria) y Raúl Lobaco y Marques Townes (Oviedo), quien, además, fue escogido como MVP general, son los otros cuatro componentes del equipo de las estrellas de la vigésima segunda jornada del torneo regular.

Valor seguro para Carles Marco

Radoncic regresó del parón internacional, donde participó en a ventana FIBA con Montenegro, del mismo modo en el que se fue: marcando las diferencias para el Leyma. Desde su llegada a finales de octubre, sus aportaciones han ido cobrando cada vez más importancia, hasta convertirse en uno de los líderes del equipo sobre el parqué y uno de los ídolos predilectos para la grada.

Radoncic disputa una pelota en el Leyma-Zamora del Coliseum. / Iago Lopez

En los primeros meses de 2026, el alapívot naranja ya fue el mejor valorado contra el Zamora y entró en el podio de los más destacados en otros choques, como el del Estudiantes (16 créditos), el Melilla (20) o el Cantabria (20). Antes, en diciembre, también brilló en un exigente mes con seis partidos en los que se asentó como uno de los habituales en el cinco inicial de Carles Marco. En el último tramo de 2025, Radoncic superó las dos cifras de anotación en tres encuentros: COB (12), Obradoiro (11) y Cantabria (13). Además, contra el conjunto ourensán, próximo rival naranja (miércoles 11, 21.00 horas) fue el MVP en su primera noche magistral en el Coliseum.

Su potencia, su carácter y su buena mano (es el segundo jugador de la plantilla con mejores porcentajes de acierto en sus tiros, solo por detrás de Mus Barro), hacen de él una pieza muy cotizada dentro del engranaje de la escuadra coruñesa. Pero, más allá de los números, Dino Radoncic destaca por los momentos en los que aparece. Cuando el equipo más lo necesita, cuando urge una reacción. Prueba de ello es, precisamente, el último enfrentamiento contra el cuadro alicantino. Después de que el Leyma cediese el primer cuarto, el montenegrino se echó al equipo a la espalda y lideró la remontada local con varias canastas y un espectacular tapón defensivo que levantó a los más de 5.000 espectadores de sus butacas. A su ritmo, el combinado naranja revivió a tiempo y se llevó el partido. Un trabajo que le sirvió para ser ovacionado por su gente y reconocido en el Olimpo de la Primera FEB.