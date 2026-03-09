Julia Benedetti logra un histórico sexto puesto en el Mundial de Brasil

Julia Benedetti es una de las mejores riders del mundo. Así lo corrobora la sexta plaza que la coruñesa logró este domingo en el Mundial de Skateboarding celebrado en São Paulo (Brasil), en la modalidad de park.

Benedetti, que nunca antes se había clasificado para una final mundialista, fue la única española en participar en la ronda definitiva. Logró un total del 73,86 puntos en su mejor intento que le valieron para asegurar la sexta plaza, en una jornada marcada por la lluvia. El podio lo ocuparon la británica Sky Brown (88,16), la japonesa Mizuho Hasegawa (84,36) y la estadounidense Minna Stess (83,90).

El resultado en Brasil, además, es la mejor participación histórica de Benedetti en una prueba oficial de World Skate, la organización internacional que rige el patinaje. Un nuevo paso adelante en la carrera de la joven rider coruñesa, que con solo 21 años ya sabe lo que es competir en dos Juego Olímpicos: Tokio 2020 y París 2024.