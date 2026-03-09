Baloncesto | Primera FEB
El Palencia agota las entradas para recibir al Leyma Coruña
La entidad palentina anima a sus abonados a ceder sus asientos en caso de no poder asistir al encuentro contra el líder
Furor en Palencia para la visita del Leyma Básquet Coruña. El equipo palentino se ha quedado sin entradas para el partido frente al conjunto de Carles Marco del próximo sábado, 14 de marzo (19.00 horas, La Liga+), en uno de los duelos más esperados en el calendario de ambas escuadras. El Pabellón Municipal de Palencia ha colgado el cartel de sold out para sus más de 3.000 asientos y desde el club instan a sus socios a liberar sus localidades en el caso de no poder acudir.
La intención del combinado que dirige Natxo Lezkano es hacer de su pista una caldera para intentar tumbar a un Leyma que los superó en el Coliseum en la primera vuelta (82-75), en un duelo que también estuvo concurrido en las gradas, con 5.402 espectadores, una de las mejores entradas del curso en el fortín coruñés.
Compromisos previos
Antes de verse las caras, tanto el Palencia como el Leyma deben afrontar sus compromisos ligueros entre semana. El cuadro de Lezkano, que marcha tercero con 16 triunfos (cinco menos que los coruñeses y dos menos que el Obradoiro) se ve las caras a domicilio con el Tizona Burgos el miércoles 11, a las 20.00 horas. Una hora más tarde, en el Paco Paz, los pupilos de Carles Marco desafían al COB en el segundo derbi de la temporada frente al cuadro auriense.
