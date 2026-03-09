La propuesta de David Pardavila, premio especial de los Lectores en la Gala do Deporte da Coruña en 2025: «Eduardo Rodríguez es un ejemplo para el jiu-jitsu»

Logo y organizadores, patrocinadores y colaboradores de la Gala del Deporte. / LOC

La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola se celebra el próximo día 26 de marzo, jueves, en el Centro Sociocultural Ágora. Más allá de los deportistas y clubes escogidos por el jurado, en la gala también habrá espacio para el criterio de los lectores. El público tiene de margen hasta el 10 de marzo para proponer a sus candidatos al galardón popular en la página web https://eventos.laopinioncoruna.es/gala-do-deporte/.

David Pardavila ya sabe lo que es ser reconocido por los lectores de LA OPINIÓN. Recogió el galardón el año pasado, en 2025, junto a Álex Álvarez, su compañero en el Karbo y referentes del jiu-jitsu en la ciudad. En la edición de 2026, Pardavila barre «para casa» y propone a Eduardo Rodríguez como uno de los aspirantes para someterse a la votación popular. «Está haciendo una temporada estupenda. Es un ejemplo, porque se ha comprometido mucho más con los entrenamientos, sigue una rutina estricta y, más allá de eso, es una persona extremadamente humilde», asegura. Deportivamente, la campaña está siendo fructífera para un Rodríguez que aspira a asaltar el panorama internacional. De momento, ha sido campeón de España y está pendiente de participar en el próximo Mundial de Italia, en el mes de octubre. «Está rankeado y la idea es que venga con nosotros [Pardavila y Álvarez] y un par de alumnos más», comenta.

Agradecidos por el reconocimiento

El premio del año pasado les hizo «mucha ilusión» tanto a David como a Álex, porque les pilló desprevenidos «No nos lo esperábamos para nada. Nos propuso un compañero mío de trabajo», apunta. «Es bonito que te reconozcan en tu ciudad, pero, encima, pudimos compartir escenario con gente como Enmanuel Reyes y otros deportistas olímpicos. Fue impresionante», indica Pardavila.

David Pardavila y Álex Álvarez se impusieron en la votación a Sam Kim (tirador del Esgrima Atlántico) y Vanesa Puente (jugadora de fútbol gaélico en el Fillas de Breogán). «Son deportistas con un gran palmarés, nos quedamos muy sorprendidos [de ganar]».