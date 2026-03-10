El Leyma Coruña mide sus fuerzas en un Paco Paz amurallado

Sin tiempo que perder y con las espadas afiladas. Así visita el Leyma Básquet Coruña el Pazo Paco Paz este miércoles (21.00 horas, TVG 2), para enfrentarse a un Club Baloncesto Ourense que en su casa es prácticamente imbatible. Gladiadores naranjas contra leones aurienses. Un líder sólido frente a un candidato al play off que no termina de asentarse en el top nueve. Un derbi, de nuevo entre semana, que elevará las pulsaciones de dos aficiones hermanadas en una de las citas más esperadas del curso.

Para ganar en Ourense hay que sudar. En casa, los pupilos de Moncho López solo han caído en dos ocasiones en lo que va de Primera FEB (ante el Fuenlabrada y el Guipuzkoa), mientras que han sumado ocho triunfos. Sus batallas vencidas en territorio propio incluyen a gigantes caídos como Obradoiro, Estudiantes, Alicante, Menorca u Oviedo, todos candidatos a la lucha por el ascenso que claudicaron frente al poderío local. El COB, liderado por la varita mágica de Rafa Lisboa, el acierto de Gabe Kalscheur, el liderazgo del exnaranja Sean McDonnell o el poderío en la pintura de Romaro Gill, buscará la revancha tras su derrota en el Coliseum el pasado mes de diciembre. En aquel partido, marcado por una grave intoxicación alimentaria en el vestuario auriense durante la semana previa que apenas les permitió entrenar, el Leyma carburó al ritmo de Paul Jorgensen y Dino Radoncic, dos de sus armas más letales. «El COB tiene una plantilla larga y utiliza a todos sus jugadores, todo el mundo interviene. Están jugando a un gran nivel», señaló Carles Marco en la previa.

Dino Radoncic intenta un lanzamiento en el Leyma-COB de la primera vuelta / Iago Lopez

Batería baja y piernas cargadas

El gran desafío para el conjunto coruñés, más allá de derribar la fortaleza del pabellón ourensán, estará en gestionar de manera eficiente sus propias fuerzas. La escuadra naranja se vio obligada a hacer un esfuerzo titánico el pasado domingo para imponerse al Alicante en el Coliseum (83-74) y, con poco más de 72 horas de descanso, afronta un nuevo y exigente examen en el Paco Paz. Los hombres de Carles Marco tuvieron que superar a sus propios fantasmas y revolucionar el duelo contra los alicantinos para sumar la vigésima primera victoria de la temporada en veintidós jornadas, una estadística estratosférica que, sin embargo, puede pasar factura en las reservas de gasolina de la plantilla coruñesa. El técnico naranja prevé un encuentro «físico», con «mucho nivel en el rebote», porque el equipo local es «muy bueno en el uno contra el uno», por lo que los visitantes deberán «hacer bien las cosas durante los 40 minutos para llegar con opciones al final».

El Leyma, eso sí, no estará solo. La Familia Naranja se desplazará al Paco Paz, en el que se espera que sea uno de los partidos a domicilio con mayor presencia de masa social coruñesa. «Es bueno que haya afición en estos partidos. Sabemos que no son ni un día ni un horario fácil para poder ir hasta Ourense, pero espero que sepan que, como siempre, nosotros vamos a darlo todo y que los que vengan se sientan orgullosos. Necesitamos todo el apoyo del mundo de aquí al final», indicó Marco.