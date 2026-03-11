59-74 | El Leyma Coruña sobrevive en la bruma del Paco Paz

Existen ciertas noches en las que las estrellas no alumbran, pero hay que seguir caminando. Insistir en la oscuridad hasta alcanzar el destino anhelado. El firmamento del Leyma Básquet Coruña no brilló en el Pazo Paco Paz frente al Club Ourense Baloncesto (59-74), pero el equipo naranja supo orientarse en la niebla, a veces con seguridad y a veces a tientas, para cargar su mochila con la vigésima segunda victoria en veintitrés partidos. La intensidad y los chispazos individuales, especialmente los de Joe Cremo y Dino Radoncic, fueron suficientes para derribar la resistencia auriense en una plaza en la que el combinado de Moncho López solo había perdido dos duelos de los diez disputados.

El Leyma se agarrotó en el primer cuarto y tuvo problemas para correr. De inicio, el COB defendió lejos de su aro y obligó a la escuadra de Carles Marco a elaborar sus jugadas en estático, donde resuelve, pero le cuesta más. Radoncic inauguró el marcador, Lisboa y Cremo intercambiaron un par de triples y Thiam adelantó de nuevo a los coruñeses (6-7). A partir de ahí, el choque se convirtió en un páramo. La intensidad de las defensas se impuso a la clarividencia de los ataques y, durante más de dos minutos, ninguno de los dos conjuntos fue capaz de hacer daño a su rival. Pacheco fue el primero en romper la sequía general y Jorgensen, Diop y Cremo se ocuparon de despegar al cuadro naranja en el luminoso. Radoncic, sobre la bocina, firmó el 10-17 definitivo.

El COB regresó a la pista con fuerza y logró un parcial de 6-1 que parecía inclinar el duelo a su favor, pero el Leyma volvió a acelerar. Jacobo Díaz, tras un rebote ofensivo, amplió el colchón a los ocho puntos (18-26) y McDonnell e Iglesias enchufaron al COB cuando más grogui estaba. Toma y daca. Isaac Vázquez atinó desde el perímetro e Iglesias, desde la línea de 4,60, ahogó a los visitantes con el 28-29. No estaba fino el equipo coruñés, impreciso y pasado de revoluciones cuando le tocaba construir. Perdió balones sencillos y cayó en la trampa de las faltas, lo que permitió al combinado auriense darle la vuelta al electrónico (30-29) gracias a dos tiros libres de Martín Fernández. Cremo vendó la herida con un triple y una asistencia a Jou que permitieron respirar a los pupilos naranjas (30-35). Once puntos y dos asistencias del estadounidense en la primera parte, que, no obstante, no le impidieron irse al banquillo después de cometer dos infracciones seguidas. Jorgensen, a una mano, selló el periodo con el marcador en 33-37.

Joe Cremo dirige un ataque coruñés en el Paco Paz / FEB

Trabajo y destellos para sellar la victoria

Mucho dicho y mucho por decir después del descanso. Porque dos cuartos en el Paco Paz son muy largos. Y, si no, que le pregunten al Obradoiro, el Alicante o el Estudiantes, que hincaron la rodilla frente al COB en territorio ourensán. El Leyma no podía, ni quería, confiarse. Ansiaba ganar. Así que se puso a picar piedra. Lisboa apretó las tuercas coruñesas con un triple, pero entre Jacobo, Jorgensen y Diop firmaron una renta de dobles dígitos (36-46). Radoncic y Cuevas, con dos obuses desde el perímetro, abrieron una zanja de 14 créditos (40-54) que obligó a los locales a pedir tiempo muerto. La ventaja, cómoda, parecía decisiva, pero el COB apretó. Rugió el Paco Paz y Moncho López metió una marcha para revitalizar a sus jugadores y levantarlos del parqué, hasta reducir la distancia a los ocho puntos con los que concluyó el penúltimo acto (48-56).

Palomitas y desfibrilador para el desenlace. Todo por decidir. Y otra vez se sucedieron las batallas. El partido se ensució y perdió ritmo entre los fallos y las faltas. En consecuencia, apenas dos puntos para cada equipo en los primeros cuatro minutos. Las pinturas se convirtieron en campo abierto para las disputas y el rebote pasó a ser el gran protagonista. Ni unos ni otros parecían desatascar el duelo hasta que Lisboa, liberado en una esquina, encontró la red con un lanzamiento de tres (52-58). Cremo erró un tiro libre, pero Diop acertó los dos siguientes. El estadounidense se resarció con una estética canasta y Cuevas paró el tiempo con la ventaja en la mano. Brnovic se creció y el COB pavimentó el triunfo coruñés a base de precipitación y nervios. Bajó los brazos. Y el Leyma, que supo que iba a ganar, sonrió, se divirtió y vibró para agradecer el aliento de su afición desplazada a Ourense.