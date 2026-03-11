El Liceo, sin Dava Torres, mira a los ojos a un Sporting casi intocable como local

De tú a tú, cara a cara y sin complejos. De este modo saltará el Liceo este jueves (21.30 horas, worldskate.tv) al Paço de Arcos para medirse al Sporting de Portugal en la WSE Champions. De igual a igual, por mucho que los lusos sean los vigentes campeones del mundo y los coruñeses aterricen en territorio lisboeta mermados por las bajas. El conjunto colegial viaja sin Bruno Saavedra (sancionado), sin Toni Pérez (lesionado) y sin su capitán Dava Torres, aquejado de unas molestias musculares que ya lo apartaron de la pista frente al Reus en el último partido de la OK Liga. El canterano Jaime Méndez ocupa su lugar en la convocatoria para facilitar la rotación.

En el enfrentamiento de la primera vuelta en Riazor, el cuadro verdiblanco rozó la victoria con la punta de los dedos. Los tres puntos se le escaparon en el suspiro final, ya con la gasolina justa y resistiendo las embestidas constantes de un rival que, durante muchos minutos, sucumbió a la inteligencia liceísta (2-2). Lisboa, sin embargo, promete otras cosas. Como local, el equipo que dirige Edo Bosch empató contra el Sanjoanense en la primera jornada de la liga portuguesa y solo ha perdido dos encuentros (el compromiso doméstico frente al Barcelos y el de Champions ante el Benfica) y en sus tablas han caído titanes como el Porto o el Oliveirense, en dos ocasiones.

Danilo Rampulla, Alessandro Verona o el inagotable Nolito Romero amenazarán la portería de un Blai Roca reforzado después de su gran actuación en el Palau d'Esports de Reus. En A Coruña, anotaron Romero y Rafael Bessa, mientras que por el Liceo lo hicieron el pichichi colegial César Carballeira y Toni Pérez, que cumplió la ley del ex ante el equipo que lo consagró en la élite del hockey mundial durante ocho temporadas. En las filas portuguesas también estará Facu Bridge, que vistió la camiseta liceísta durante dos campañas y en diciembre estuvo ausente por lesión.

Jacobo Copa y César Carballeira celebran un gol ante el Sporting en el partido de la primera vuelta en A Coruña. / Iago Lopez

En busca de la calma

El Liceo camina hacia la final a ocho continental en la segunda plaza del Grupo B, el de la muerte, con 11 puntos en su casillero, uno más que los portugueses. Puntuar en suelo lisboeta supondría una garantía de tranquilidad de cara a las dos últimas jornadas de la fase de grupos, en las que el equipo coruñés se medirá al Barcelos (26 de marzo) en Riazor y al Oliveirense (16 de abril) en Oliveira de Azeméis, un choque al que, según los resultados, ambos equipos podrían llegar jugándose el billete a la última ronda.

Superada la cita entre semana, los hombres de Juan Copa cambiarán de chip para defender el liderato de la OK Liga en el Palacio de los Deportes contra el Noia (domingo, 12.00 horas) y después afrontarán una de las semanas más exigentes de la temporada con la disputa de la Copa del Rey, precisamente en Sant Sadurní d'Anoia.