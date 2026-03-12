4-4 | Tablas agridulces para un Liceo bajo mínimos en Lisboa

El Liceo se quedó a dos minutos de una victoria heroica ante el Sporting de Portugal en la WSE Champions League. Empató (4-4) en un duelo que gobernó durante 47 minutos, pero que dejó escapar en el tramo decisivo, lastrado por el cansancio y dos tarjetas azules en los diez últimos minutos del encuentro. Un punto que pudieron ser tres, pero que dejan la lucha por la final a ocho muy abierta para las dos jornadas que restan de la fase de grupos.

Castigado por las bajas de Dava Torres, Toni Pérez y Bruno Saavedra, el conjunto colegial se creció en la adversidad. Un solo minuto necesitó Tombita para abrir la lata tras asociarse con Jacobo Copa. El argentino dobló la ventaja poco después y obligó al Sporting a pedir un tiempo muerto. Los lusos reaccionaron y redujeron distancias por medio de Alessandro Verona, el atacante que más inquietó a un solvente Blai Roca (1-2).

Jacobo Copa volvió a abrir brecha tras una diagonal y un cañonazo en el ecuador del primer acto. El Liceo se sintió cómodo y solo pareció preocuparse cuando Tombita cayó al suelo exterior de la pista al impactar con una puerta mal asegurada. Aunque los lisboetas volvieron a acercarse con un tanto de Rafael Bessa en el segundo palo, Arnau Xaus cazó una bola muerta junto a la portería de Xano Edo para firmar el 2-4 que imperó en el marcador al llegar al descanso.

Nil Cervera erró un penalti al inicio del segundo acto, pero Rampulla envió alta una falta directa y Blai Roca firmó una triple parada en un penalti que ejecutó Alessandro Verona. El cansancio comenzó a pesar en un Liceo que, pese a todo, pudo sentenciar en una pena máxima que César Carballeira erró ante Xano Edo.

Los colegiales no aprovecharon la superioridad numérica, pero sí lo hicieron los lusos tras la azul a Xaus. Rampulla firmó el 3-4 y apretó el tramo decisivo. Otra azul a Nil Cervera a tres minutos del final facilitó el empate de Verona (4-4). Blai Roca evitó la remontada y salvó un punto agridulce.