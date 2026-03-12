Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoCortes de tráfico en A Pasaxe durante la Semana SantaEl pazo de Meirás, patrimonio públicoListas de espera en A CoruñaEl nuevo mapa de la construcción en A CoruñaEl precio de la vivienda nuevaJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

Hockey sobre patines | WSE Champions League

4-4 | Tablas agridulces para un Liceo bajo mínimos en Lisboa

El conjunto colegial se mantuvo 47 minutos por delante ante en el marcador ante el Sporting en un duelo condicionado por las bajas

César Carballeira dispara ante Xano Edo en el duelo contra el Sporting de Portugal de la primera vuelta en el Palacio de Riazor.

César Carballeira dispara ante Xano Edo en el duelo contra el Sporting de Portugal de la primera vuelta en el Palacio de Riazor. / Iago Lopez

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Liceo se quedó a dos minutos de una victoria heroica ante el Sporting de Portugal en la WSE Champions League. Empató (4-4) en un duelo que gobernó durante 47 minutos, pero que dejó escapar en el tramo decisivo, lastrado por el cansancio y dos tarjetas azules en los diez últimos minutos del encuentro. Un punto que pudieron ser tres, pero que dejan la lucha por la final a ocho muy abierta para las dos jornadas que restan de la fase de grupos.

Castigado por las bajas de Dava Torres, Toni Pérez y Bruno Saavedra, el conjunto colegial se creció en la adversidad. Un solo minuto necesitó Tombita para abrir la lata tras asociarse con Jacobo Copa. El argentino dobló la ventaja poco después y obligó al Sporting a pedir un tiempo muerto. Los lusos reaccionaron y redujeron distancias por medio de Alessandro Verona, el atacante que más inquietó a un solvente Blai Roca (1-2).

Jacobo Copa volvió a abrir brecha tras una diagonal y un cañonazo en el ecuador del primer acto. El Liceo se sintió cómodo y solo pareció preocuparse cuando Tombita cayó al suelo exterior de la pista al impactar con una puerta mal asegurada. Aunque los lisboetas volvieron a acercarse con un tanto de Rafael Bessa en el segundo palo, Arnau Xaus cazó una bola muerta junto a la portería de Xano Edo para firmar el 2-4 que imperó en el marcador al llegar al descanso.

Nil Cervera erró un penalti al inicio del segundo acto, pero Rampulla envió alta una falta directa y Blai Roca firmó una triple parada en un penalti que ejecutó Alessandro Verona. El cansancio comenzó a pesar en un Liceo que, pese a todo, pudo sentenciar en una pena máxima que César Carballeira erró ante Xano Edo.

Noticias relacionadas

Los colegiales no aprovecharon la superioridad numérica, pero sí lo hicieron los lusos tras la azul a Xaus. Rampulla firmó el 3-4 y apretó el tramo decisivo. Otra azul a Nil Cervera a tres minutos del final facilitó el empate de Verona (4-4). Blai Roca evitó la remontada y salvó un punto agridulce.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents