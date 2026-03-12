Bernardo Romay, David Garrido y Jonathan Sobrino, finalistas del premio de los lectores de la Gala do Deporte da Coruña

Los lectores de LA OPINIÓN tienen voz y voto en la octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca que se celebra el próximo 26 de marzo en el Centro Sociocultural Ágora. El evento, que organiza este periódico junto al Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola, da la oportunidad al público de ser soberano y reconocer con un galardón especial a los finalistas escogidos por criterio popular. Hasta el pasado martes, 10 de marzo, estuvo abierto el primer plazo para presentar candidatos a este galardón que otorga la audiencia y las tres propuestas más votadas han sido las de Bernardo Romay, maestro de judo y fundador del Judo Club Coruña, David Garrido, entrenador de patinaje en el SCD Rabadeira y Jonathan Sobrino, árbitro de baloncesto fallecido el pasado mes de septiembre de 2025. De estos tres finalistas saldrá el ganador final, que vuelve a estar en manos de los lectores de LA OPINIÓN. La nueva votación está disponible entre el los días 12 y 17 de marzo, en la página web https://mas.laopinioncoruna.es/gala-do-deporte.

Prioridad para la formación

El judo coruñés no se entiende sin la figura de Bernardo Romay. Fue el primer maestro de la ciudad y el creador del Judo Club Coruña en 1975, entidad que ha dirigido junto a su mujer, Mari Nieves Vales, durante los últimos 50 años. Por su tatami han pasado infinidad de judocas, entre los que se incluyen múltiples campeones de España, participantes en torneos europeos y deportistas olímpicos, como Roberto Naveira o Victorino González. Actualmente, abarcan desde categorías inferiores hasta alumnos que superan los 80 años y acuden a cada entrenamiento con el simple objetivo de mantenerse en forma. En sus instalaciones, además de especialistas en judo, también se han formado campeones de otras artes marciales, como Álex Álvarez y David Pardavila, referentes del jiu-jitsu y ganadores de manera conjunta del premio de los lectores en la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca el año pasado.

David Garrido también es un entrenador exitoso. El preparador del SCD Rabadeira es la cara visible de un club que, año tras año, se sitúa entre los mejores del país en patinaje de velocidad. A sus órdenes, el pasado curso la entidad oleirense logró 16 medallas en campeonatos gallegos (6 de ellas de oro) y 12 en las competiciones nacionales (4 oros). Más allá de las fronteras de España, cosechó una presea de plata de la mano de Manu Taibo en el Campeonato de Europa disputado en Alemania.

Jonathan Sobrino destacó en el arbitraje y, sobre todo, en el baloncesto de cantera. El colegiado, fallecido el pasado mes de septiembre, opta al reconocimiento póstumo tras una carrera en la que destacó su trabajo en las categorías de base. Colegiado en el Comité Galego de Árbitros desde 2010, en apenas cinco años alcanzó el Grupo 1 y se especializó en el apartado formativo. Fue técnico arbitral y formador del Comité autonómico en la zona de A Coruña y participó en más de una decena de encuentros en las fases finales de los Campeonatos Gallegos. Además, formó parte del equipo arbitral que dirigió el Campeonato de España de Clubes en la categoría infantil femenina que se organizó en Marín en el año 2017.

Álex Álvarez y David Pardavila recogen el premio de los lectores el año pasado. / CARLOS PARDELLAS

Las tres candidaturas pelearán por suceder a los deportistas reconocidos por el público en la última edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca: Álex Álvarez y David Pardavila. Los deportistas del Karbo se impusieron en la votación final a Sam Kim (tirador del Esgrima Atlántica) y Vanessa Puente (jugadora de fútbol gaélico en el Fillas del Breogán). En ediciones anteriores, los lectores de LA OPINIÓN premiaron las trayectorias de los judocas Silvia Lage y Antonio Sandino; la lanzadora de jabalina Carmen Sánchez Parrondo; los directivos José Carlos Tuñas (Coruña Comarca) y Felipe López (Club Atletismo Sada); y la iniciativa ENKI.