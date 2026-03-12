La defensa de titanio que guía al Leyma Coruña: diez victorias seguidas a base de mimar el aro propio

Cuando un equipo gana 21 de los 22 partidos que ha disputado en una temporada, y el único tropiezo lo firma con apenas cuatro puntos de desventaja, que pudieron ser dos sin la falta sobre la bocina de Joe Cremo en el Fontes do Sar, hay muchas virtudes que sacar a relucir. En su sprint de fondo en lo alto de la clasificación de Primera FEB, el Leyma Coruña no se dejó ir tras caer contra el Obradoiro en el último partido de 2025. Desde entonces, suma ya diez victorias consecutivas, la última, la conseguida en el duelo contra el COB en el Paco Paz este miércoles. Aunque en algunos compromisos ha sudado tinta para imponerse, goza de una máxima tatuada en la piel de todos sus jugadores y que volverá a ser vital en el compromiso de este sábado (19.00 horas) en Palencia: la defensa es innegociable.

Han pasado más de tres años, desde el 84-51 contra el mismo rival, el COB, en la cuarta jornada de la campaña 2022-23 para volver a ver al Leyma imponerse con unos números tan bajos en puntos encajados. Hace dos cursos firmó un 56-51 en la pista de Menorca, pero se marchó de la isla con las manos vacías. El triunfo en la pista del conjunto ourensano confirmó por enésima ocasión que, si el ataque no tiene su día más lúcido, con Joe Cremo y Dino Radoncic como las grandes excepciones, el trabajo sin balón es el que debe guiar el camino al éxito.

En los últimos diez compromisos, los hombres de Carles Marco solo han encajado 80 puntos o más en tres ocasiones. Contra el Alicante (89-96) a domicilio les costó frenar a Eddy Polanco, pero supieron sacar a relucir su magia de los últimos cuartos para vencer. Frente al Oviedo, en otra tarde de máxima tensión y de escasa puntería, se llevaron el gato al agua con un 84-89. Y, en la paliza (105-82) al Estudiantes los madrileños maquillaron el tanteo. Llegaron a perder por 37 puntos, pero apuraron en el último cuarto para minimizar la debacle de duelo que quedó sentenciado antes del descanso.

Caio Pacheco tapona una entrada a canasta de Martín Iglesias. / FEB

La victoria contra el COB fue la mejor exposición de la filosofía de los naranjas este curso, que priorizan la protección del aro propio para, luego, correr y castigar el contrario. Los ourensanos, a pesar de dar guerra hasta el tercer cuarto, bajaron los brazos antes del tramo decisivo y solo anotaron 59 puntos. Ningún otro rival esta temporada se había quedado por debajo de 60. Cuando la anotación en la pintura no sale (17 tiros de 37) y la batalla de los rebotes cae a favor de los locales (41-35), los tapones y la intensidad en defensa son innegociables para abrir el camino hacia el triunfo.

Mentalidad ganadora

Aunque el Leyma ya cuenta diez victorias consecutivas en su racha actual, la mejor de la competición en estos momentos, no ha sido un camino de rosas. Aunque relucen resultados abultados como los firmados ante Cantabria (102-67) o Melilla (72-105), rivales como Palma y, sobre todo, Zamora y Oviedo, llegaron a poner en apuros muy serios a los naranjas. Pese a todo, salieron airosos gracias a la fuerza mental que les impide desconectarse de los partidos.

En toda la temporada, el Leyma solo se ha visto una vez con una diferencia de dobles dígitos, contra el Estudiantes en la primera vuelta. Desde entonces, han pasado cuatro meses en los que nadie ha roto la barrera de tener a los de Carles Marco diez puntos por debajo en algún instante. Obradoiro, Alicante Zamora, Oviedo o el COB (en el derbi de la primera vuelta) se quedaron cerca, pero no lo consiguieron. Y solo los compostelanos, en un duelo apoteósico, consiguieron batir a los coruñeses, que no bajaron los brazos hasta el bocinazo final.

Restan todavía nueve compromisos y el camino recorrido nada asegura en las etapas que quedan por recorrer, pero la consistencia defensiva que ha mostrado el Leyma hasta la fecha, sobre todo en los días más grises, es un seguro de vida a medida a que se adentra en el tramo más exigente y decisivo de la temporada.