Atletismo | Coruña Corre
La Torre de Hércules da el pistoletazo de salida a la temporada de Coruña Corre
La primera prueba del calendario se celebra este sábado y supera los 3.500 escritos | La caminata por el Día Internacional de la Mujer completa la cita
Quedan pocas horas para que el atletismo popular coruñés arranque una temporada más de Coruña Corre. El calendario vuelve a comenzar en el escenario más especial de la ciudad y con la cita más única de todo el año: la carrera nocturna al pie de la Torre de Hércules. Más de 3.500 personas formalizaron su inscripción para tomar la salida en una cita que arrancará a las 17.00 horas con las pruebas de categorías inferiores y que dejará para las 20.00 horas la salida de la carrera principal.
La categoría absoluta afronta en la primera prueba de este año un recorrido de 6,3 kilómetros que partirá del paseo de los Menhires. Pasará por Adormideras, San Amaro, Os Pelamios y As Ánimas antes de regresar, por el mismo tramo del paseo marítimo, hacia la zona de salida y la cuesta hacia la Torre de Hércules, se situará la meta.
Unos minutos después del inicio de la carrera absoluta partirá la caminata especial por el 8-M. Más de 3.00 personas, mayoritariamente mujeres, participarán en esta actividad, que contará con un recorrido ligeramente más corto, de casi 5 kilómetros. A lo largo de esta prueba, el faro se iluminará en color morado con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Los participantes pueden retirar su dorsal en el Centro Comercial Cuatro Caminos este jueves y este viernes entre las 17.00 y las 21.30 horas. El sábado, el propio día de la carrera, los podrán conseguir entre las 12.00 y las 17.00 horas en el frontón de la ciudad deportiva de la Torre. La organización incluye servicio de guardarropas, duchas y vestuarios y proporcionará avituallamiento sólido para todos los participantes.
