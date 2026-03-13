Carles Marco: "En ninguna jornada hemos perdido nuestra identidad"

Carles Marco mira con optimismo al partido que el Leyma Coruña afronta este sábado (19.00 horas) en Palencia, pero no baja la guardia en una semana cargada de encuentros. "Nos ha tocado jugar domingo, miércoles y sábado, son tres partidos en seis días. No estamos acostumbrados, pero debemos estar contentos de estar compitiendo otra vez en una cancha difícil", resumió el técnico catalán.

Aunque el físico pesa, confía en contar con todos sus jugadores en el duelo contra el tercer clasificado. "Guillem Jou está prácticamente recuperado. Algunos jugadores están un poco más cansados y otros tocados, pero esperemos que estén todos disponibles", detalló. "Caio Pacheco tuvo un esguince, pero ya entrenó normal. Hay algún otro jugador que está un poco más fastidiado, pero vamos a hacer todos un esfuerzo para que estén en perfectas condiciones", añadió Marco. No obstante, rechaza victimizarse por la carga de partidos en los últimos días. "El partido de Ourense nos exigió mucho a nivel físico, pero no es ninguna excusa. Tenemos que estar bien para el sábado", advirtió.

El Leyma no levanta el pie del acelerador a pesar de que los rivales le ponen las cosas cada vez más difíciles. Marco apela a su filosofía y a la defensa, que en los últimos compromisos ha sido un factor capital. "El equipo compite y se agarra a los partidos. Hace dos jornadas metimos 105 puntos y sí es cierto que en los dos últimos, los rivales también juegan, nos conocen, y nos han llevado a no poder correr tanto. Seguramente no hemos tenido las sensaciones de otros encuentros, pero desde el primer día dijimos que todo parte desde nuestra defensa. Cuando defendemos bien, podemos correr. Y, cuando no podemos correr, que no nos metan canasta", detalló. El técnico de Badalona recalcó que su equipo se mantiene fiel a sus principios: "en ninguna jornada hemos perdido esa identidad, lo primero es poneros atrás y cerrar el rebote para jugar como queremos".

En esta voluntad de correr, reflexionó sobre una cita de Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket. "Una cosa es correr y otra es precipitarnos", advirtió, sobre algunos tramos ante el COB en los que sus pupilos se vieron menos frescos en ataque.

Un rival exigente

El Leyma, líder, afronta ante el Palencia una de las salidas más exigentes que le quedan en el calendario. "Es una pista muy chula para poder jugar al baloncesto y, también, muy exigente por todo lo que conlleva. El rival tiene unas altas capacidades físicas y mucho talento", analizó sobre el conjunto palentino.

Se espera un lleno en el pabellón y una delegación naranja en uno de los sectores. Falta harán para arropar al equipo a medida que se adentra en el tramo decisivo del curso. "Todo el mundo se juega cosas. Hay más tensión, pero la presión que nos ponemos nosotros es intentar jugar al 200% cada partido y competirlo, que no ganarlo. Si estamos ganando, mejor", matizó Carles Marco.