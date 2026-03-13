El OAR busca la inspiración ante el Benidorm

El Attica 21 Hotels OAR Coruña busca por cuarta semana consecutiva el camino triunfal del que se desvió en el último mes. El conjunto coruñés ya tiene amarrada la permanencia en la División de Honor Plata, a falta de que las matemáticas lo confirmen, pero quiere mantenerse en la ilusionante lucha por entrar en la fase de ascenso a la Liga Asobal, que se encuentra a un punto de distancia. Para ello, deberá recuperar su mejor versión este sábado (19.00 horas) en San Francisco Javier contra el Benidorm. Duelo directo por la zona noble de la tabla y un nuevo examen para que los de Nando González recuperen la confianza perdida.

Restan siete partidos y catorce puntos en juego para que el OAR aspire a lo más alto en su regreso a la segunda categoría del balonmano español. Con once unidades de renta sobre el descenso, podría cumplir el primer objetivo del curso si gana su partido y acompañan los pinchazos del Base Oviedo y el Contazara Zaragoza.

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Elevar el nivel

Más allá de una lucha que no ha sido la suya en ningún momento, el conjunto de Nando González necesita recuperar su mejor versión. Cayó ante el Eivissa y el Barça Atlétic y salvo los muebles en los últimos instantes contra el Sinfín. Desde las lesiones de Raúl Sánchez y Álex Chan, al equipo le falta una marcha más en ataque. Javi Rodríguez y Alberto Roldán han tirado del carro y deberán volver a hacerlo para llevar a buen puerto al conjunto oarista. El Benidorm, recién descendido de Asobal, llega un punto por detrás de los coruñeses y aspira a meterse en la pelea para regresar a la élite.