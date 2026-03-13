Palencia-Leyma: La etapa reina culmina en la guarida del lobo

Tres partidos en seis días copan una semana en la que el Leyma Coruña se juega muchas de las comodidades con las que afrontará los ocho últimos partidos de la temporada en Primera FEB. Después de imponerse al Alicante en el Coliseum y de salir airoso gracias a su defensa en el derbi en el Paco Paz contra el COB, el conjunto naranja busca el pleno en su particular etapa reina en la guarida de uno de los equipos más exigentes de la categoría. Se enfrenta este sábado (19.00 horas, LaLiga Plus) al Palencia, tercer clasificado, en busca de su vigésima segunda victoria del curso. Ganar sería un golpe sobre la mesa de un conjunto, el de Carles Marco, que sabe que no puede bajar el ritmo para mantenerse firme en la vía rápida hacia la Liga ACB.

El primer clasificado visita al tercero en un encuentro que abre y protagoniza la jornada por el nivel de los contendientes y por la trascendencia del resultado. Los naranjas, líderes con dos victorias de margen sobre el Obradoiro, quieren sumar un nuevo triunfo, el undécimo consecutivo, para no darle ninguna oportunidad a sus inmediatos perseguidores de apretar la pelea por la codiciada primera plaza de la clasificación.

"El cansancio no es ninguna excusa", advirtió Carles Marco antes de dirigir el último entrenamiento de una semana muy cargada de partidos y muy exigente en el aspecto físico. El técnico catalán confía en contar con todos sus hombres. Guillem Jou, que no participó en el duelo contra el Ourense, ya está recuperado. Aunque algunos jugadores como Caio Pacheco o Joe Cremo sufrieron molestias, prevé tenerlos a su disposición para afrontar uno de los duelos más complicados de lo que resta de curso.

Los números en plantilla son esenciales para paliar los efectos de una semana con mucho desgaste, tanto por la carga de minutos como por la intensidad. "El partido de Ourense nos exigió mucho a nivel físico", reconoció Marco, que espera encontrarse un escenario similar en Palencia. Ser fiel a sus principios, con la defensa como prioridad absoluta, será capital para imponerse y para paliar los errores que puedan llegar en ataque. "Desde el primer día dijimos que todo parte desde nuestra defensa. Cuando defendemos bien, podemos correr. Y, cuando no podemos correr, por lo menos que no nos metan canasta", reflexionó.

Aunque la victoria es irrenunciable, para el técnico catalán tiene más peso haber conservado la identidad del proyecto desde el primer día hasta el presente, pero advierte a sus pupilos que no pueden verse la falta de frescura que apareció en algunas posesiones en el derbi. "Una cosa es correr y otra es precipitarnos", apuntó el entrenador naranja. Controlar los ritmos del partido y tomar las decisiones adecuadas marcará el camino hacia el triunfo en un duelo crucial para las aspiraciones de esta temporada.

Las amenazas del Palencia

El Palencia, que ya cuenta ocho victorias seguidas desde enero, se encomiendan a una cancha que estará a rebosar para embaucar al líder y aferrarse a sus escasas opciones de pelear por el ascenso directo. Los palentinos sumaron seis derrotas en la primera vuelta, una losa difícil de recuperar. No obstante, mantienen la motivación de buscar una buena posición en el play off y, por el camino, ser verdugos en la pugna por el liderato.

El exnaranja Ingus Jakovics y el contrastado Alec Wintering ejercen como directores de operaciones de un equipo versátil y peligros. Mladen Armus, su cinco estrella, es uno de los mejores reboteadores de la liga, sobre todo cuando se trata de cazar balones bajo el aro rival. Tobias Borg es una amenaza constante en el perímetro y viene de endosarle 26 puntos al Tizona entre semana. Josip Vrankic o Mathieu Kamba completan un elenco que tratará de anular las virtudes de los coruñeses. El Leyma, por su parte, confía en sus principios para salir airoso y dar un pasito más hacia el ascenso.