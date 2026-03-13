¿Qué partidos hay este fin de semana en A Coruña?

Los equipos coruñeses afrontan un nuevo fin de semana de emociones fuertes. La permanencia del CRAT en la Liga Iberdrola abandera una jornada en la que el Dominicos tratará de regresar a la senda triunfal y Maristas apunta a continuar firme en lo alto de la tabla de la Liga Femenina 2.

Hockey sobre patines

El Compañía de María quiere dar continuidad a los buenos resultados que acumula en las últimas semanas. Recibe este sábado (19.30 horas) al Jolaseta en un duelo vital para escapar de la parte baja de la tabla. El Dominicos, por su parte, tratará de recuperar las sensaciones de la primera vuelta en su visita a la pista del Sant Cugat (19.45).

En OK Plata Femenina, el Resa Cambre visita este sábado (20.00) al Oviedo Roller y el Marineda recibe el domingo (12.00) al Tres Cantos. Por su parte, los tres representantes de OK Bronce jugarán en la matinal del domingo. El CH Oleiros visita al Mieres (12.00), el Liceo B recibe al Traviesas (12.30) y el Compañía B recibe en casa al Oviedo Roller (12.45).

Rugby

El CRAT Rialta afronta este sábado por la tarde (16.00 horas) en Elviña su particular final por la permanencia en la Liga Iberdrola. Recibe al Complutense Cisneros en la última jornada de la competición y ambos llegan inmersos en la lucha por evitar la penúltima plaza, que implicará jugarse la salvación en la promoción de descenso. Las coruñesas llegan con un punto de ventaja y les valdría el empate.

El Zalaeta cae en casa frente al Santa Cruz / Iago López

Voleibol

El Zalaeta quiere dar continuidad a la victoria del pasado fin de semana en la Superliga 2 Femenina. Recibe este sábado (19.00 horas) al Astillero en el Barrio de las Flores, rival de la zona media de la tabla. En Primera División, el Ciudad de A Coruña visita este sábado (18.00) al Uniovi. Doble duelo entre el CV Oleiros y el CV Oviedo. Los equipos femeninos se enfrentan a las 16.30 y los masculinos, a las 19.00.

Baloncesto

Maristas no quiere levantar el pie del acelerador y espera brindarle a su afición una nueva victoria este sábado (16.00 horas) en el duelo contra el UE Mataró. Las catalanas marchan quintas, mientras que las de Fer Buendía siguen afianzadas en lo más alto de la tabla de la Liga Femenina 2.

Diego Tojo, capitán del 5 Coruña, lucha por una pelota con un jugador del River Zamora. / CARLOS PARDELLAS

Fútbol sala

El 5 Coruña apura sus encuentros como finales por la salvación en Segunda RFEF. Después de sorprender a uno de los gallos del grupo, el conjunto rojillo recibe este sábado (16.00 horas) en Novo Mesoiro al Xove, sexto clasificado.

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Balonmano

El Balonmán Culleredo quiere salir de su crisis particular de siete derrotas seguidas en Primera Estatal. Para ello, debe ganar este domingo (12.30) en la pista del Cañiza, colista del grupo.