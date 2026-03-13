Paula Otero vuela en el Campeonato de España

Paula Otero continúa sumando éxitos para la natación coruñesa. La representante del Club Natación Arteixo suma ya dos medallas de oro en su participación en el Campeonato de España absoluto que se disputa en Sabadell. Se impuso este miércoles en la prueba de 400 metros libres y, este jueves, repitió presencia en lo más alto del podio al vencer en los 1.500 metros. En esta última, aventajó en cuatro segundos a sus rivales habituales en piscina y en aguas abiertas, María de Valdés y Ángela Martínez, que completaron el cuadro de honor en la prueba larga.

La nadadora coruñesa ya ha conseguido la marca de referencia para participar en el próximo Campeonato de Europa de París, pero todavía tiene la oportunidad de sumar un metal más a su palmarés en esta competición. Este sábado nada los 800 metros libres, con serias opciones de conseguir otra presea y seguir asentándose entre las mejores nadadoras del país.

Su compañero del Club Natación Arteixo, Mateo García, se quedó sin pisar el podio hasta el momento en Sabadell. Terminó sexto en la prueba de 400 metros libres y este viernes nada los 1.500 metros. Alba Gómez, por su parte, firmó el 40º mejor tiempo en las rondas preliminares de los 100 metros mariposa.

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Al palmarés de los representantes del club arteixán se suma otra presea para la natación coruñesa. Paulo Rivas, del Club Natación Coruña, se adjudicó la medalla de plata junior en los 400 metros libres masculinos. Fue el mejor de la final C y solo le superó un competidor más en su rango de edad. Firmó, además, su mejor marca personal y el récord del club con un tiempo de 3.59.01. Óscar Etayo quedó 40º en las preliminares de los 200 metros braza y mejoró tres segundos su mejor tiempo personal.