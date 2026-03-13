Atletismo
La Torre de Hércules se engalana por su carrera nocturna
Este sábado arranca el calendario de Coruña Corre | Pruebas infantiles desde las 17.00 horas y la carrera absoluta arrancará a las 20.00
El programa de carreras populares Coruña Corre arranca este sábado una temporada más con su ya tradicional carrera nocturna en el entorno de la Torre de Hércules. La cita, que cuenta con más de 3.500 personas inscritas, copará gran parte de la tarde en el entorno del monumento, que lucirá luces moradas con motivo de la caminata del 8-M, Día Internacional de la Mujer.
A las 17.00 horas arrancarán las diferentes pruebas de menores de edad, con recorridos y distancias adaptados por categorías, con la línea de salida ubicada en el paseo de los Menhires. La carrera absoluta tendrá que esperar hasta las 20.00 horas para dar comienzo. Los participantes tendrán que completar un trazado de 6,3 kilómetros que atravesará el entorno de Adormideras, San Amaro, As Ánimas y Os Pelamios antes de dar media vuelta y finalizar en lo alto de la cuesta hacia la Torre de Hércules.
Pocos minutos después saldrá la caminata que, un año más, acompaña a la primera cita del año del calendario de carreras populares de A Coruña. Los participantes contarán con servicio de guardarropas y duchas en la ciudad deportiva y podrán recoger su dorsal en el frontón desde las 12.00 hasta las 17.00 horas.
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