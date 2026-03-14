Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
2-1 | Derrota por la mínima del Resa Cambre ante el Oviedo Roller
A Coruña
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- Juan Copa: «Tenemos que aceptar la decisíon de César Carballeira. Del Liceo ya se fueron Martinazzo y Bargalló y salió adelante»
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- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
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- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- Carles Marco asume el mando de la Selección Española Sub 20
- La carrera Coruña21 inicia su camino en la élite: el recorrido, los participantes y los cortes de tráfico