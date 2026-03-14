Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del conflicto en OrienteHostelera de Oleiros sin baja laboral por ser autónomaResonac resucita la parcela de la antigua Alu IbéricaAlternativas durante el corte de tráfico en A PasaxeArranca ExpoRock en A Coruña
instagramlinkedin

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

2-1 | Derrota por la mínima del Resa Cambre ante el Oviedo Roller

Lance del Alcalá-Resa Cambre de esta temporada

Lance del Alcalá-Resa Cambre de esta temporada / HC Cambre

RAC

A Coruña

No pudo dar continuidad el Resa Cambre a su victoria de la pasada semana contra el Alcorcón. El cuadro cambrés cayó frente al Oviedo Roller (2-1) en un encuentro igualado que se resolvió a favor de las locales en los últimos diez minutos. Lucía Castro firmó el gol visitante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents