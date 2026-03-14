27-22 | El OAR acelera a última hora para volver a ganar

Cada victoria en la División de Honor Plata se vende a precio de oro. Ganar en una categoría tan exigente como la segunda división del balonmano español es una tarea ardua y que requiere de mucha voluntad, un gran esfuerzo y cantidades ingentes de fe. Esos ingredientes, por fortuna para el deporte coruñés, abundan en el Attica 21 OAR, que volvió a la dinámica de los triunfos este fin de semana tras doblegar en San Francisco Javier a un Benidorm incómodo, combativo y férreo (27-22). No fue sencillo cortar la mala racha de tres jornadas sin vencer, pero la escuadra de Nando González destaca por su tesón. Comenzó con el pie izquierdo y fue por detrás en el marcador durante 42 minutos pero, una vez que fue capaz de adelantarse, ya no cedió ni un resquicio a un rival que también pugna por los puestos de play offde ascenso a la Liga Asobal.

Dos partes y dos caras

El Benidorm pisó con fuerza la pista coruñesa. Golpeó primero y se encargó de mostrarle al OAR que el choque iba a ser un cara a cara forjado en hierro. El cuadro local tardó ocho minutos en estrenar su casillero de goles, por medio de Alberto Roldán, pero los visitantes replicaron de inmediato. El Benidorm se encargaba, con una defensa sólida y un ataque eficaz, de ahogar a un OAR incapaz de salir a flote por más que lo intentaba. Un pobre bagaje de cuatro puntos en los primeros veinte minutos pusieron de manifiesto los problemas coruñeses sobre la portería rival, aunque lograron recortar distancias justo antes del descanso con un buen arreón ofensivo que redujo la brecha a tan solo dos tantos antes del paso por los vestuarios (11-13).

Javi Rodríguez celebra uno de los goles del OAR. / CASTELEIRO

Ese acelerón local fue la semilla de lo que estaba por venir. Con la confianza de cara y el apoyo de un pabellón caliente, los pupilos de Nando González salieron de la caseta dispuestos a ganar. Y lo lograron. A los diez minutos del segundo acto ya había igualado el duelo (17-17) y poco después, en el 42, Gael Blanco puso por delante por primera vez al OAR tras recoger el rechace de un siete metros de Roldán. Gabriel Navarro, a la contra, reafirmó el cambio de dinámica con un potente disparo y el equipo coruñés ya no bajó la guardia. Controló el tempo del encuentro, a su gusto, y dominó al ritmo de un Álex Chan que rubricó cinco de sus siete dianas totales en los últimos compases.