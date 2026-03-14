3-0 | El Zalaeta vence al Astillero para despedir la temporada en casa

Último partido del Zalaeta en el Barrio de las Flores esta campaña y adiós por todo lo alto a la Superliga 2 como local. Las pupilas de Jorge Barrero se impusieron al Astillero (3-0) con solvencia, en un duelo que terminó convirtiéndose en una fiesta del voleibol. El primer set fue el más ajustado, cuando los dos equipos todavía tenían las piernas frescas (25-23), pero las coruñesas se empaparon de la energía de su pabellón para superar sin problemas los dos siguientes (25-16 y 25-14). Alba Quirós, con 18 puntos, y María Forteza-Rey, con 12, lideraron la anotación del conjunto colegial. Victoria cómoda y final feliz antes de clausurar el curso en Torrelavega la próxima semana.