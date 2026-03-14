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Voleibol | Superliga Femenina 2

3-0 | El Zalaeta vence al Astillero para despedir la temporada en casa

Rubrica un triunfo eficaz en la penúltima jornada de la Superliga 2 | Alba Quirós y María Forteza-Rey, las más acertadas del cuadro coruñés

Las jugadoras del Zalaeta celebran un punto en el Barrio de las Flores.

Las jugadoras del Zalaeta celebran un punto en el Barrio de las Flores. / Iago Lopez

Sara Gallego

A Coruña

Último partido del Zalaeta en el Barrio de las Flores esta campaña y adiós por todo lo alto a la Superliga 2 como local. Las pupilas de Jorge Barrero se impusieron al Astillero (3-0) con solvencia, en un duelo que terminó convirtiéndose en una fiesta del voleibol. El primer set fue el más ajustado, cuando los dos equipos todavía tenían las piernas frescas (25-23), pero las coruñesas se empaparon de la energía de su pabellón para superar sin problemas los dos siguientes (25-16 y 25-14). Alba Quirós, con 18 puntos, y María Forteza-Rey, con 12, lideraron la anotación del conjunto colegial. Victoria cómoda y final feliz antes de clausurar el curso en Torrelavega la próxima semana.

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