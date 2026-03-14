36-5 | El CRAT aplasta al Complutense y pasa de salvarse a soñar con el título

No es como empieza, sino cómo acaba. Y el CRAT Rialta, que comenzó el curso con ilusión, pero se vio durante muchas jornadas en el fondo de la tabla y en serio riesgo de descenso, hizo los deberes en una última jornada que le permite soñar en grande. Venció con holgura (36-5) al Complutense Cisneros en el duelo directo en el que se decidía el equipo condenado a la promoción de descenso. Su buen hacer le permite dormir en la cuarta plaza y esperar un tropiezo, este domingo, del Cocos contra el Getxo para certificar su pase a la lucha por el título.

La victoria, la semana pasada, en Sevilla permitió a las coruñesas afrontar la última jornada con la seguridad de que el descenso directo ya era imposible. La final para evitar males mayores comenzó a pedir de boca. Las de Arquitectura Técnica se hicieron fuertes en Elviña y rompieron el empate inicial con un ensayo tempranero de Alborota. Fue un primer tiempo reñido, pero en el que las madrileñas no lograron quebrar las líneas del CRAT. Alicia San Martín, a diez minutos del descanso, firmó otro ensayo y llevó el duelo 10-0 al entretiempo.

A por el bonus

El CRAT no solo creyó en la victoria, sino que se empeñó en castigar a sus rivales para conseguir el bonus que le permitiese aspirar a la cuarta plaza. Dos ensayos de Alborota y Cata, junto a las conversiones de Chía Alfaro, encarrilaron un triunfo que ya no se le iba a escapar a las pupilas de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny. Isa Rodríguez, Ana Peralta y otra conversión de Alfaro parecieron cerrar un 36-0 redondo, pero las madrileñas maquillaron el tanteo a un par de minutos de final. Poco importó porque el 36-5 se celebró como el triunfo más especial del curso y las cratarians pasaron de temer al descenso a cruzar los dedos para confirmar, este domingo, que lucharán por alzar el título de la Liga Iberdrola.