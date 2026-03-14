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Fútbol sala | Segunda B

4-2 | Aire para un 5 Coruña que se habitúa a tumbar gigantes en Segunda B

El cuadro coruñés se impone al Xove con doblete de Yerai Rilo y los tantos de Buján y Gandoy

Álvaro Gandoy celebra un gol del 5 Coruña en Novo Mesoiro esta campaña

Álvaro Gandoy celebra un gol del 5 Coruña en Novo Mesoiro esta campaña / Iago Lopez

Sara Gallego

A Coruña

En uno de los tramos más delicados de la temporada, el 5 Coruña se ha levantado de la lona a base de ganar a equipos de la zona noble de la tabla. La semana pasada fue O Esteo, tercero, y esta un Xove (4-2) que se descuelga de la zona de play off tras claudicar en Novo Mesoiro. Yerai Rilo y Manuel Jiménez cambiaron el 0-0 por el 1-1 en los primeros cinco minutos, pero Buján firmó el 2-1 antes del descanso. Tras la reanudación, Iago Míguez repuso las tablas, pero Álvaro Gandoy, de nuevo, Yerai Rilo, sellaron tres puntos de puro oxígeno para los rojillos en su lucha por la permanencia.

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