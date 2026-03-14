4-2 | Aire para un 5 Coruña que se habitúa a tumbar gigantes en Segunda B

En uno de los tramos más delicados de la temporada, el 5 Coruña se ha levantado de la lona a base de ganar a equipos de la zona noble de la tabla. La semana pasada fue O Esteo, tercero, y esta un Xove (4-2) que se descuelga de la zona de play off tras claudicar en Novo Mesoiro. Yerai Rilo y Manuel Jiménez cambiaron el 0-0 por el 1-1 en los primeros cinco minutos, pero Buján firmó el 2-1 antes del descanso. Tras la reanudación, Iago Míguez repuso las tablas, pero Álvaro Gandoy, de nuevo, Yerai Rilo, sellaron tres puntos de puro oxígeno para los rojillos en su lucha por la permanencia.