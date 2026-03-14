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Baloncesto | Liga Femenina 2

85-59 | Maristas apabulla al Mataró e iguala su récord de triunfos en la Liga Femenina 2

Suma 19 victorias en 22 jornadas y ya está clasificado para el 'play off' de ascenso a la Liga Challenge | Destacan Zeballos y Dimitijevic en el regreso a las pistas de Brenda Fontana

Nevena Dimitrijevic lidera un ataque de Maristas esta temporada.

Nevena Dimitrijevic lidera un ataque de Maristas esta temporada. / CASTELEIRO

Sara Gallego

A Coruña

Triunfo, paliza y récord. Maristas se impuso al Romakuruma Mataró (85-59) y logró su victoria número 19 en la Liga Femenina 2, las mismas con las que terminó el curso pasado en su mejor temporada hasta la fecha en la competición. En la vuelta de Brenda Fontana después de tres semanas de ausencia por lesión, Josefina Zeballos lideró y brilló en la el ataque colegial (25 puntos), aunque la mejor valorada fue una Nevena Dimitrijevic que maneja el timón colegial con precisión y calidad.

Las coruñesas cedieron el primer cuarto (13-14), pero aplastaron el acelerador en los tres siguientes (21-11, 28-23 y 23-11) para vencer, seguir líderes y celebrar su billete a la fase de ascenso.

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