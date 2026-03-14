Hockey sobre patines | OK Plata
Doble empate para el Compañía y el Dominicos
Los de Riazor firman las tablas con el Jolaseta y los de la Ciudad Vieja no rompen el 0-0 en Sant Cugat
El Compañía de María y el Dominicos compartieron destino este fin de semana en la OK Plata al firmar empates en sus respectivos encuentros. El conjunto de Riazor firmó las tablas con el Jolaseta en Elviña II (2-2) tras un duelo en el que saborearon los tres puntos a cuatro minutos del final. Sin Pablo Cancela, ausente desde hace varias jornadas, Vicente Soto asumió los galones en ataque. Firmó el 1-0 y, aunque los visitantes empataron antes del descanso, estableció el 2-1 nada más arrancar el segundo acto. Pese al esfuerzo, los vascos salvaron los muebles en un duelo crucial entre equipos de la zona baja de la clasificación.
El Dominicos tampoco pudo llevarse el gato al agua en un empate técnico y sin goles (0-0) en su visita al Sant Cugat. Los pupilos de Pablo Togores continúan en su bache particular, pero evitaron la derrota cuando los catalanes perdonaron una falta directa ante Fransesc Asnar a siete minutos de la conclusión.
- Susto en el Rally de A Coruña: un coche se va contra una casa en Betanzos
- Juan Copa: «Tenemos que aceptar la decisíon de César Carballeira. Del Liceo ya se fueron Martinazzo y Bargalló y salió adelante»
- El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: estos son los lugares que marcarán su recorrido
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- Así fue la media maratón Coruña21
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- Carles Marco asume el mando de la Selección Española Sub 20
- La carrera Coruña21 inicia su camino en la élite: el recorrido, los participantes y los cortes de tráfico