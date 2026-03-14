Doble empate para el Compañía y el Dominicos

El Compañía de María y el Dominicos compartieron destino este fin de semana en la OK Plata al firmar empates en sus respectivos encuentros. El conjunto de Riazor firmó las tablas con el Jolaseta en Elviña II (2-2) tras un duelo en el que saborearon los tres puntos a cuatro minutos del final. Sin Pablo Cancela, ausente desde hace varias jornadas, Vicente Soto asumió los galones en ataque. Firmó el 1-0 y, aunque los visitantes empataron antes del descanso, estableció el 2-1 nada más arrancar el segundo acto. Pese al esfuerzo, los vascos salvaron los muebles en un duelo crucial entre equipos de la zona baja de la clasificación.

El Dominicos tampoco pudo llevarse el gato al agua en un empate técnico y sin goles (0-0) en su visita al Sant Cugat. Los pupilos de Pablo Togores continúan en su bache particular, pero evitaron la derrota cuando los catalanes perdonaron una falta directa ante Fransesc Asnar a siete minutos de la conclusión.