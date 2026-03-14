El Noia evalúa las reservas del Liceo justo antes de la Copa del Rey

Con la gasolina justa y apenas margen para realizar grandes esfuerzos. Así recibe el Liceo al Noia (12.00 horas, okliga.tv) en el regreso de los pupilos de Juan Copa a Riazor y a la OK Liga después de una semana de máxima exigencia. La escuadra colegial resistió el asedio del Reus en el Palau d’Esports el pasado domingo para lograr un punto (3-3) y protagonizó un esfuerzo titánico en Europa en la pista del Sporting, en un duelo marcado por las bajas y el alto ritmo (4-4). Sin Bruno Saavedra, sin Toni Pérez y sin Dava Torres, tocado y entre algodones, con la Copa del Rey en el horizonte, los verdiblancos dominaron al vigente campeón del mundo en Portugal hasta que la batería se puso en rojo. Terminó exhausto y entregado, aunque con un punto que puede ser decisivo en la pelea por estar en la final a ocho de Coimbra.

Pero el pasado, pasado está. Con un mes de marzo plagado de compromisos cruciales en la lucha por los objetivos, que no son otros que los títulos, el Liceo vuelve a cambiar de chip para poner toda su atención en el torneo doméstico. Lidera la tabla con cierto aire, pese a que sus últimos empates frente al Igualada y el Reus redujeron el colchón a cinco puntos con el Barça y el propio conjunto arlequinado. Los hombres de Juan Copa ansían tomar de nuevo la ruta de las victorias. Para ello, regresan a casa tras dos agotadores compromisos y se refugian en el aliento de su gente para intentar doblegar a un oponente que pisa el Palacio de los Deportes más descansado y con la meta de pugnar por la cuarta plaza de aquí al final de liga.

Bruno Saavedra pugna por una bola en el choque contra el Igualada en Riazor. / CASTELEIRO

El Noia cede la presión y el cartel de favorito al Liceo. En un curso en el que, quizá, no está encontrando la regularidad de otras campañas, el cuadro que dirige Carlos Cortijo mezcla la experiencia de jugadores como Martí Zapater, Aleix Esteller, Xavi Costa, David Gelmà o Xavi Aragonès con la juventud y la frescura de otros como Gerard Monserrat, Jan Curtiellas o Pau Andreu.

Aragonès y Gelmà son la dupla ofensiva que sostiene al combinado catalán. Entre los dos, en liga, suman 40 de los 80 tantos totales que ha marcado el equipo. Es decir, la mitad. Un dato que fijará y determinará las acciones defensivas de un Liceo sufrido y sólido en la retaguardia, que deberá proteger a Blai Roca del acierto de los pichichis visitantes. Los coruñeses, por su parte, han recuperado la mejor versión de Tombita en el último choque en Lisboa y cuentan con la inspiración de Carballeira, Xaus o Cervera para tratar de superar la meta de Zapater. Juan Copa recupera para la causa a Bruno Saavedra, sancionado en Europa, pero no en la competición nacional. Mantendrá las ausencias de Torres y Pérez.

Un precedente positivo y un trofeo entre ceja y ceja

El capitán liceísta fue, precisamente, uno de los hombres más destacados en el encuentro de la primera vuelta en el Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia. En aquel duelo, los coruñeses no brillaron, pero se sirvieron de la bola parada para sumar tres puntos a domicilio. El Noia comenzó por delante, con un tanto de Aragonès, pero Cervera empató de penalti tras una falta sobre Tombita. Dava, con una jugada de catálogo de Magia Borrás, adelantó al cuadro visitante y Xaus, de falta directa, sellaron el gran golpe colegial. Mucho oficio y poco artificio, un guion similar al que se prevé, por distintas circunstancias, sobre el parqué del Palacio de los Deportes.

El partido sirve también como preludio a la Copa del Rey que se disputa en la pista del Noia el próximo fin de semana. Allí, el Liceo iniciará su camino ante el Alcoi en busca de la primera gran alegría de la temporada. Pero, antes, debe dejar encarrilada la liga. Y, para ello, debe y quiere vencer, aunque sea con las últimas fuerzas que le quedan en las piernas.