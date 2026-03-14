Yago García y Noa Mirantes se coronan en la Torre de Hércules

Zapatillas, sonrisas y sudor volvieron a copar un año más el entorno de la Torre de Hércules con motivo de la primera cita de la temporada del circuito de carreras populares Coruña Corre. Yago García, en la categoría masculina, y Noa Mirantes, en la femenina, se cubrieron de gloria al ascender la cuesta hacia el monumento más rápido que nadie. Más de 3.500 personas se dieron cita en la prueba, entre todas las modalidades, y otro buen número de participantes llenaron de color la caminata con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Poco más de 20 minutos necesitó Yago García para cubrir los 6,3 kilómetros que separaron la línea de salida en el paseo de los Menhires y la de meta, instalada al pie de la Torre de Hércules, tras Adormideras, San Amaro, As Ánimas y Os Pelamios más rápido que nadie. Firmó un tiempo final de 30.30 y aventajó en medio minuto a sus inmediatos perseguidores. El podio quedó bien definido, pero la plata y el bronce se decidió por un margen ínfimo. Jorge Sieira se quedó con la segunda posición y, tan solo un segundo más tarde, Jan Skarban se conformó con el tercer cajón del podio. Antón Gómez, que partió con el dorsal 1, se quedó a 20 segundos del cuadro de honor, en cuarta posición.

En la categoría femenina, las diferencias quedaron más marcadas entre las vencedoras. Noa Mirantes fue la más rápida de todas, al cubrir el trazado de la primera carrera del año con una marca de 24.06. Sara López cruzó la meta en segunda posición a casi 30 segundos e Inés Papín terminó tercera a casi dos minutos de la ganadora, pero con un sólido margen sobre Vanessa Hervada, cuarta clasificada.

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Las pruebas previas

Las zancadas comenzaron mucho antes de que cayese el sol. Desde las 17.00 horas se disputaron las diferentes carreras para menores de edad, con distancias adaptadas para cada categoría. Tras comenzar la carrera principal, el turno fue para las participantes de la caminata especial por el 8-M, Día Internacional de la Mujer. El morado coloreó la fachada de la Torre de Hércules y las calles por donde transcurrió la marea de inscritas, que cubrieron el trazado de algo más de cinco kilómetros para culminar la primera cita de la nueva temporada de Coruña Corre.