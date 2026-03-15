Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
2-2 | El Tres Cantos le saca otro empate al Marineda
Efe Muñoz y Alba Garrote evitan la derrota del conjunto coruñés
El Marineda no pudo festejar este fin de semana otros tres puntos más en su casillero en la OK Plata Femenina. Empató en casa contra el Tres Cantos en un duelo en el que necesitó levantarse tras encajar un 0-2 en los primeros seis minutos.
Efe Muñoz recortó diferencias de inmediato, pero las de Nelson Obelleiro no encontraron el tanto del empate hasta que Alba Garrote vio portería a cuatro minutos de la conclusión. Es el segundo empate del equipo coruñés contra las madrileñas este curso.
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