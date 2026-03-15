Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un año crítico para la movilidad en A CoruñaMiedo en A Zapateira por una oleada de robosLas notas del Dépor ante el CeutaLa Torre de Hércules, cerrada hasta junio por obras
instagramlinkedin

Balonmano | Primera Estatal

30-28 | El Culleredo sigue en crisis y pierde contra el colista

Encadena su octava derrota consecutiva en Primera Estatal

Un partido del Club Balonmano Culleredo esta temporada.

Un partido del Club Balonmano Culleredo esta temporada. / CBC

RAC

A Coruña

El Balonmán Culleredo no encuentra la luz al final del túnel. Los de Fernando Vázquez encadenaron su octava derrota consecutiva al sufrir un duro y ajustado traspié (30-28) en su visita a la pista del Cañiza, colista del grupo en Primera Estatal.

Henrique Traba, con ocho tantos, lideró el ataque del conjunto cullerdense, que en esta ocasión se vio más cerca de puntuar, pero le faltó acierto. Ningún equipo logró marcar en los últimos cinco minutos y los puntos se los quedaron los locales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents