Balonmano | Primera Estatal
30-28 | El Culleredo sigue en crisis y pierde contra el colista
Encadena su octava derrota consecutiva en Primera Estatal
A Coruña
El Balonmán Culleredo no encuentra la luz al final del túnel. Los de Fernando Vázquez encadenaron su octava derrota consecutiva al sufrir un duro y ajustado traspié (30-28) en su visita a la pista del Cañiza, colista del grupo en Primera Estatal.
Henrique Traba, con ocho tantos, lideró el ataque del conjunto cullerdense, que en esta ocasión se vio más cerca de puntuar, pero le faltó acierto. Ningún equipo logró marcar en los últimos cinco minutos y los puntos se los quedaron los locales.
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