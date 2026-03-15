4-4 | Carballeira y Paiva renuevan la fe del Liceo

El Liceo se ha abonado a la X. La escuadra de Juan Copa firmó contra el Noia (4-4) su cuarto empate consecutivo tras los de Igualada, Reus y Sporting, pero salió vivo de su último compromiso previo a la Copa del Rey. Carballeira y Paiva, con sendos dobletes, sacaron a flote a un equipo cansado y lastrado por las bajas, que hizo méritos para ganar en la segunda parte, pero se estrelló en sus múltiples llegadas contra un sólido Martí Zapater.

El choque empezó impreciso, pero tardó poco en coger color y antes del minuto cinco ya había celebrado dos tantos. Toni Salvadó descorchó el champán y Carballeira lo sirvió bien frío, para empatar con cierta fortuna y la ayuda de Zapater. 1-1. Con la igualada, Gelmà vio una azul por empujar a Jacobo contra la valla y Juan Copa paró el duelo para intentar aprovechar la superioridad. A Paiva se le marchó un disparo alto y César hizo sonar el hierro con un potente lanzamiento. Pero quien avisa no es traidor y Nuno, que ya había presentado sus credenciales, armó el stick en el centro de la pista y golpeó duro desde lejos para sorprender al guardameta visitante. Limpio y a la escuadra. 2-1.

El Noia no se quedó de brazos cruzados. Blai Roca se estiró para frenar un ataque catalán después de un despiste defensivo de Bruno Saavedra y cometió penalti. Gelmà, ya de vuelta, lo mandó al palo. Alternativas y ritmo, dos equipos vibrantes. Y tanto vibró el conjunto de Carlos Cortijo que encontró el 2-2 sin muchas dificultades. Jan Curtiellas se deslizó con soltura sobre y cruzó la bola con fuerza para mandarla lejos del alcance del meta local. Vuelta a empezar. Nil, Xaus y Jacobo asumieron el peso del ataque y se lanzaron sobre Zapater, que se multiplicó para repeler todas sus llegadas. Xavi Costa erró en el segundo palo un servicio en bandeja de plata de Gelmà, pero, a la siguiente, no falló. En una jugada calcada, pero por el costado contrario, el veterano jugador catalán empujó la bola con cierto suspense para volver a adelantar a la escuadra catalana (2-3).

Carballeira regresó a la pista para liderar la reacción. El Noia, sin embargo, estaba pleno de confianza y se lanzó a buscar el cuarto antes del intervalo. El Palacio entonó la música de viento cuando los colegiados mostraron la cartulina azul a César por un choque con Salvadó, muy protestada por el Liceo. Jugó en inferioridad los últimos dos minutos. Jacobo tuvo el empate en una transición en la que se fue al suelo y los decibelios reventaron el sonómetro. La grada, indignada. El equipo, frustrado y exhausto. Y el reloj transcurriendo. Los últimos veinte segundos fueron una caldera en el que la tensión también se trasladó a los banquillos. Nuno Paiva protagonizó un mano a mano que salvó el portero foráneo y los colegiados anularon un gol al Noia. Descanso y a seguir.

Nuno Paiva, en un lance del Liceo-Noia / Casteleiro

Cal y arena tras el intermedio

El Liceo tenía por delante mucha piedra que picar y la gasolina justa, después de los dos últimos esfuerzos a domicilio frente al Reus y al Sporting de Portugal. Primero se condenó con dos despistes que bien pudieron suponer la primera derrota en casa, pero supo encontrarse a sí mismo a tiempo para salvar un punto.

Jacobo y Paiva tardaron poco en probar a Zapater, aunque fue Saavedra quien tuvo la más clara a la contra. El compostelano, ágil y preciso en ese tipo de acciones, la envió arriba. Los verdiblancos llamaban con insistencia a la puerta del gol, pero Zapater mantenía el cerrojo echado. El meta catalán desvió con las guardas un trallazo de Cervera y desesperó a los locales. Se agotaban las ideas para sorprender al Noia. El equipo colegial se fue arriba y corrió riesgos atrás. Roca sacó con el codo el primer acercamiento del cuadro de Cortijo en muchos minutos y la posterior jugada individual de Gelmà. Tombita no acertó a rematar a puerta vacía y Jacobo erró un uno contra uno ante Zapater tras un robo del argentino. El portero visitante sacó con el patín una acción de Saavedra y el Liceo, con un ojo en el parqué y otro en el reloj, empezó a ponerse nervioso. La tensión se disparó cuando Gelmà, a la contra y tras un error evitable, firmó el cuarto con sencillez.

Nueve minutos y una misión titánica. Pero si de algo no entienden los hombres de Juan Copa es de no bajar los brazos. Carballeira cazó una bola suelta en territorio peligroso y batió con potencia a Zapater para reavivar la esperanza verdiblanca. El conjunto coruñés hizo un ejercicio de fe. Y, en la oscuridad, aparecieron San Nuno y San Blai para guiar al equipo hacia la luz. Uno, para firmar las tablas y otro para detener la última del Noia. Reparto de puntos y la Copa en la cabeza. La lucha por el primer título espera en Sant Sadurní d'Anoia.