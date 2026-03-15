Baloncesto
Carlos Martínez se mete con España en el preolímpico de 3x3
Se llevó la medalla de plata en la Champions Cup de Bangkok
A Coruña
La selección española de baloncesto 3x3, con el coruñés Carlos Martínez en sus filas, consiguió este fin de semana el billete para disputar el preolímpico de Los Ángeles 2028. El combinado nacional, que se proclamó campeón del mundo el año pasado en Mongolia, se colgó la medalla de plata en la 3x3 Champions Cup que se disputó en Bangkok (Tailandia).
Martínez, especializado exclusivamente en esta modalidad, volvió a hacer equipo con Iván Aurrecoechea, Diego de Blas y Guim Expósito. Demostró su buen estado de forma y ayudó a España a alcanzar la final, en la que cayó (19-14) ante la selección de Estados Unidos.
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