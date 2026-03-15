Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un año crítico para la movilidad en A CoruñaMiedo en A Zapateira por una oleada de robosLas notas del Dépor ante el CeutaLa Torre de Hércules, cerrada hasta junio por obras
instagramlinkedin

Baloncesto

Carlos Martínez se mete con España en el preolímpico de 3x3

Se llevó la medalla de plata en la Champions Cup de Bangkok

Diego de Blas, Carlos Martínez, GUim Expósito e Iván Aurrecoechea, con su medalla en la Champions Cup de Bangkok.

Diego de Blas, Carlos Martínez, GUim Expósito e Iván Aurrecoechea, con su medalla en la Champions Cup de Bangkok. / EFE

RAC

A Coruña

La selección española de baloncesto 3x3, con el coruñés Carlos Martínez en sus filas, consiguió este fin de semana el billete para disputar el preolímpico de Los Ángeles 2028. El combinado nacional, que se proclamó campeón del mundo el año pasado en Mongolia, se colgó la medalla de plata en la 3x3 Champions Cup que se disputó en Bangkok (Tailandia).

Martínez, especializado exclusivamente en esta modalidad, volvió a hacer equipo con Iván Aurrecoechea, Diego de Blas y Guim Expósito. Demostró su buen estado de forma y ayudó a España a alcanzar la final, en la que cayó (19-14) ante la selección de Estados Unidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents