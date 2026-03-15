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Hockey sobre patines | OK Bronce

El Compañía B gana solidez ante el Oviedo Roller

Derrotas para el CH Oleiros y el Liceo en dos partidos frenéticos

RAC

A Coruña

El Compañía de María B sumó la única victoria coruñesa esta jornada en OK Bronce. El filial de Riazor ganó (1-0) en casa al Oviedo Roller con gol de Álex Fuentes y sigue su escalada en la tabla. El CH Oleiros perdió en un caótico 10-8 contra el Mieres. Miguel González, Ignacio Fernández, Íñigo Varela y Diego Fonte se repartieron los goles del conjunto oleirense. El filial del Liceo perdió (3-5) contra el Traviesas a pesar de los tantos de Roi Saavedra, Álex Fraga y Marcos Pazos.

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