Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña renuncia al Mundial 2030El imperio del nuevo dueño del edificio CitroënConfitería de Betanzos con recetas de 100 añosEl comercio coruñés vuelve a salir a la calle
instagramlinkedin

Abraham Cupeiro asombra en el Seis Naciones de rugby

El músico gallego, luthier e intérprete multiinstrumentista, actuó el sábado ante 80.000 espectadores en la previa del histórico partido Francia-Inglaterra, conocido como Le Crunch, con una trompeta celta de la Edad de Hierro que causó sensación

Abraham Cupeiro, co seu karnyx. | Iñaki Abella

Abraham Cupeiro, co seu karnyx. | Iñaki Abella / LOC

RAC

El compositor y multiinstrumentista gallego Abraham Cupeiro actuó el sábado en la previa del histórico partido Francia-Inglaterra —conocido como Le Crunch—, dentro del Torneo de las Seis Naciones de rugby. El evento se celebró en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, ante 80.000 espectadores.

Su intervención formó parte de una puesta en escena concebida como una experiencia intensa y simbólica que evocó los 120 años de rivalidad deportiva entre ambas selecciones.

Noticias relacionadas

Cupeiro tocó el karnyx, una antigua trompeta celta de la Edad del Hierro. Con este instrumento —construido por él tras un profundo trabajo de investigación histórica— el artista gallego evocó el espíritu guerrero de los pueblos celtas que habitaron nuestro continente hace milenios.

El gallego Abraham Cupeiro asombra en el Torneo Seis Naciones de rugby al interpretar música con un 'karnyx', una antigua trompeta celta de la Edad de Hierro.

El gallego Abraham Cupeiro asombra en el Torneo Seis Naciones de rugby al interpretar música con un 'karnyx', una antigua trompeta celta de la Edad de Hierro. / LOC

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents