Abraham Cupeiro asombra en el Seis Naciones de rugby

El compositor y multiinstrumentista gallego Abraham Cupeiro actuó el sábado en la previa del histórico partido Francia-Inglaterra —conocido como Le Crunch—, dentro del Torneo de las Seis Naciones de rugby. El evento se celebró en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, ante 80.000 espectadores.

Su intervención formó parte de una puesta en escena concebida como una experiencia intensa y simbólica que evocó los 120 años de rivalidad deportiva entre ambas selecciones.

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Cupeiro tocó el karnyx, una antigua trompeta celta de la Edad del Hierro. Con este instrumento —construido por él tras un profundo trabajo de investigación histórica— el artista gallego evocó el espíritu guerrero de los pueblos celtas que habitaron nuestro continente hace milenios.