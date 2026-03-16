Acrobacias y risas aseguradas con Fredi Muíño en la Gala do Deporte da Coruña

Logo y organizadores, patrocinadores y colaboradores de la Gala del Deporte. / LOC

Los lectores de LA OPINIÓN tiene una cita especial el próximo 26 de marzo a las 20.00 horas en el Centro Sociocultural Ágora con motivo de la octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca. El evento, que organiza este periódico junto al Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola, reivindicará las actuaciones, las trayectorias y los esfuerzos de los mejores deportistas de la ciudad y el área metropolitana en una gran velada en la que todos se reunirán bajo el mismo techo. Los discursos, los premios y los reconocimientos serán el gran motivo de ser de la gala, pero entre los éxitos en las respectivas disciplinas, habrá tiempo para el espectáculo, la carcajada y la sorpresa.

El actor, bailarín y clown Fredi Muíño será el encargado de poner sus acrobacias y actuaciones cómicas al servicio del disfrute de todos los asistentes a la gran velada del deporte coruñés. "Haré pequeñas intervenciones relacionadas con el deporte desde un punto de vista cómico. Serán fragmentos con el payaso con el que trabajo desde hace muchos años y está muy afianzado en mí", explica el artista.

Aunque acostumbra a arrancar sonrisas vistiendo traje, corbata y bombín, Muíño es licenciado en Educación Física y el primero que reivindica la conexión entre el arte circense y los valores y beneficios del deporte. "Mi trabajo tiene una parte teatral, que son ensayos, formación y complicidad personal con el payaso que interpreto para conectar con los demás a través de él. Luego, está la parte técnica, que se parece mucho a la deportiva. Se necesita mucha preparación y entrenamientos físicos de fuerza o flexibilidad", detalla Fredi Muíño. "Me encanta el deporte, es un valor añadido porque puedo extraer más aspectos técnicos que darán juego en el escenario de la Gala del Deporte", añade.

El arte de la comedia y el clown, cree Muíño, no está tan alejado de algunas de las disciplinas deportivas que tienen su hueco en A Coruña. "En Educación Física, me formé en gimnasia artística. Hoy por hoy, veo competiciones y me doy cuenta de hasta dónde llega la expresión. Son propuestas totalmente artísticas, a parte de la técnica y el trabajo corporal que suponen", expone.

Entre las modalidades que más se pueden asemejar a sus espectáculos, y que resaltan los aspectos de la expresividad facial y corporal, se encuentran el patinaje artístico o la gimnasia rítmica. "Trabajan con aparatos y no dejan de evocar y expresar todo tipo de emociones y situaciones", compara el cómico. Espera llenar de sonrisas y carcajadas las butacas del Centro Sociocultural Ágora del mismo modo que le conmueve motivar o alegrar a cada niño que sale sorprendido de sus espectáculos con las acrobacias y piruetas que ejecuta.

Presentador de la gala

La octava edición de la Gala do Deporte de A Coruña e a súa Comarca contará, un año más, con Alfonso Hermida como maestro de ceremonias. El periodista se encargará de conducir todo el acto e introducir a las autoridades y nominados que aspiran a ganar alguno de los premios.

Hermida ya es un rostro habitual en la historia de la gran velada del deporte coruñés. Presentó las dos primeras ediciones y volvió a tomar los mandos en las cuatro últimas ediciones. Será, por tanto, su séptima ocasión a cargo de la conducción de la gala.

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Premio de los lectores

Los lectores de LA OPINIÓN todavía pueden emitir su voto en el premio especial que ellos eligen hasta este martes, 17 de marzo, en la página web https://mas.laopinioncoruna.es/gala-do-deporte. Los finalistas son Bernardo Romay, maestro del Judo Club Coruña; David Garrido, entrenador de patinaje de la SCD Rabadeira; y Jonathan Sobrino, árbitro de baloncesto fallecido el pasado mes de septiembre de 2025. El ganador se conocerá en la gala el próximo 26 de marzo.