La coruñesa Helena García, plata en el Open de Países Bajos de taekwondo

Helena García no deja de subir al podio en esta nueva temporada. La taekwondista coruñesa consiguió este fin de semana la medalla de plata en el Open Internacional de Países Bajos G2 en la categoría sénior. Es su segunda presea en una competición internacional en el último mes, tras la segunda posición que conquistó hace tres semanas en Bulgaria.

García volvió a mostrarse muy solvente en su camino hacia la final. Arrancó la competición en Países Bajos con una sólida victoria en dos asaltos ante la alemana Akin Selina y en, en la siguiente ronda, también despachó por la vía rápida a la taiwanesa Naichi Tchen. En semifinales, superó a la china Jie Song para meterse en la final. Disputó el combate por el oro contra la marfileña Laurence Ossin. Fue un combate muy reñido y muy físico que se decidió en los últimos instantes a favor de la competidora africana.

Con este resultado, Helena García continúa sumando puntos importantes para su clasificación en el ranking mundial, mientras colecciona medallas en las mejores competiciones internacionales y escribe su nombre entre las mejores del mundo.

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Tres preseas para el DBK

Helena García y su medalla de plata lideraron una jornada idílica para los representantes del gimnasio DBK en Países Bajos. El club coruñés llevó a cinco representantes más y sumó otras dos preseas. Noreia Vales y Laura Pena se llevaron sendas medallas de bronce en la categoría cadete. Álex Álvarez, Daniela Álvarez y Manuela Alonso firmaron buenas actuaciones, pero se quedaron a las puertas de las medallas.