El CRAT obra el milagro: De salvarse a disputar el título de la Liga Iberdrola

El CRAT Rialta inició la última jornada de la Liga Iberdrola con riesgo de terminar séptimo, en una liga de ocho participantes, y verse obligado a asegurar su permanencia en la máxima categoría en una promoción de descenso, de la misma manera que lo hizo el año pasado. Sin embargo, el conjunto coruñés obró el milagro en el campo universitario de Elviña y la fortuna le sonrió en la distancia. Venció su partido ante el Complutense Cisneros (36-5) para asegurar la salvación matemática, pero la diferencia en el tanteo le vale una cuarta plaza que sabe a gloria y le permite meterse en la segunda fase, donde luchará por el título.

Los puntos por el triunfo y el que consiguió por el bonus permitió a las de Arquitectura Técnica dormir en la cuarta plaza, pero tuvieron que esperar para adueñarse de ella de forma definitiva. El Cocos de Sevilla, que jugó este domingo, era el único que podía arrebatarle el puesto en la zona noble. Ganó su partido contra el getxo, segundo clasificado, pero el 7-13 que imperó en el marcador resultó insuficiente para superar en la tabla a las coruñesas. Ambos conjuntos quedaron con 24 puntos en la tabla, pero la diferencia de tanteo en los duelos directos favorece al CRAT.

Una reacción heroica

El CRAT Rialta continúa una temporada más en la Liga Iberdrola y se mantiene, por tanto, como un equipo que nunca ha perdido su plaza en la máxima categoría del rugby femenino español. El curso pasado sufrió para evitar la quema y lo consiguió de forma agónica, en un partido a vida o muerte en una promoción de descenso de la que salió airoso. Este año, aunque las aspiraciones del proyecto eran más altas e, incluso, se pensaba en la segunda plaza de la tabla, no fue un camino de rosas.

Las cratarians arrancaron el curso con una buena actuación al ganar en Sant Cugat (21-26), pero de inmediato se sumieron en el caos. No ganaron ningún partido más en todo 2025 y, poco a poco, cayeron en la tabla hasta verse durante varias jornadas en la última y la penúltima plaza de la clasificación. La permanencia quedó a una distancia considerable y las lesiones de jugadoras importantes como Maica Martí, Mariana Romero, Inés Spínola u Oihane López no invitaban al optimismo.

Sin embargo, la fe no abandonó el vestuario del CRAT, que se conjuró para perseguir la permanencia en 2026. Y los números acompañaron. Dos victorias en dos partidos en enero, contra el Sant Cugat y contra el Olímpico de Pozuelo en una final por la salvación, marcaron el camino. Pese a que ganar al Getxo y a El Salvador fue misión imposible, las de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny no desesperaron. Vencieron (17-37) hace una semana al Cocos y certificaron la fiesta este sábado al machacar al Complutense Cisneros.

Fase final

La Liga Iberdrola cambió esta temporada de formato y recuperó el habitual sistema de liga a doble partido y una fase final entre los cuatro primeros clasificados para decidir al campeón. El CRAT, cuarto en la tabla, tendrá un duelo de máxima exigencia en semifinales. Se enfrenta a partido único y fuera de casa al Club de Rugby El Salvador. Las vallisoletanas ganaron la liga regular con un pleno de triunfos y son las favoritas a alzarse con el título. Getxo y Majadahonda se enfrentan en el otro lado del cuadro.

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Aunque el título parece una quimera, el CRAT ya sabe lo que es obrar milagros esta temporada. Sin presión y con la satisfacción de los deberes hechos, las de Arquitectura Técnica afrontarán la fase final con la satisfacción haber reaccionado a tiempo y con contundencia para volver a acercarse a los puestos que, por palmarés e historia, le corresponden en el rugby español.