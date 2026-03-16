Nando González seguirá en el banquillo del OAR: "Asentamos las bases de un proyecto sólido"

El Attica 21 Hotels OAR Coruña certificó el pasado sábado su salvación matemática en la División de Honor Plata con seis jornadas de antelación al vencer al Benidorm. Culmina, así, el primer objetivo de una temporada que no da por terminada y en la que no piensa perder el tren de la fase de ascenso a la Liga Asobal. Un curso idílico y un proyecto al alza como el coruñés solo invita a la continuidad y por eso, Nando González seguirá la próxima temporada en el banquillo de San Francisco Javier. "Esto, seguramente, significará que seguiremos creciendo de la mano. Estoy muy contento en el club y con los jugadores, que son los auténticos protagonistas", reflexiona el entrenador.

El acuerdo para continuar el próximo curso en el OAR quedó apalabrado hace un par de semanas, pero el OAR lo confirmó este lunes, ya con la salvación en la mano. Aunque el entrenador se resta mérito, sabe que "las casualidades no existen en el deporte". "Hay un cuerpo técnico, unos médicos, unos jugadores y un club que tienen muchas ganas y llevan mucho trabajo encima. Entre todos, cada uno en su parcela, estamos poniendo nuestro granito de arena para asentar las bases de un proyecto sólido", reflexiona.

Un proyecto sin techo

Nando González aterrizó en el verano de 2024 en A Coruña con la misión de liderar el enésimo intento de regresar a la División de Honor Plata tras casi dos décadas estancado en Primera Nacional. Lo consiguió a la primera, en una fase de ascenso apoteósica en San Francisco Javier, y se ganó la continuidad para abanderar el proyecto en la segunda categoría del balonmano español. El equipo, aunque es novato, nunca ejerció como tal y se ha visto toda la temporada en la mitad superior de la tabla, instalado en la pelea por la fase de ascenso. En algún instante, incluso, tuvo opciones de colocarse en la primera posición.

El triunfo del pasado sábado ante el Benidorm selló la permanencia, el objetivo primordial e irrenunciable del OAR. Ahora, restan seis jornadas tan exigentes como ilusionantes. "Intentaremos ponerle la guinda peleando hasta el último momento por jugar esa fase de ascenso a la Asobal. Teníamos claro que no nos podíamos quedar a mitad de temporada sin ningún objetivo y así será", adelanta Nando González. El equipo superó un bache de tres jornadas sin ganar que coincidió con varias lesiones que mermaron el rendimiento. "Seguramente lo podríamos haber hecho mejor en algún partido, pero en la mayoría nos partimos la cara y competimos los 60 minutos contra cualquier rival", defiende el técnico, satisfecho por la garra que muestran sus pupilos.

Garra y afición

Para que el coraje del OAR llegue a las puertas de la Asobal, hará falta salir airoso en el exigente calendario que le queda. Marcha sexto, a un punto de la promoción, pero todavía tiene que enfrentarse a tres equipos que le preceden en la clasificación (Triana, Puerto Sagunto y Agustinos, su próximo rival). También tiene que recibir al Anaitasuna, un histórico al que solo aventaja en una unidad. "Todos juntos, vamos a sacar estos partidos importantes", asegura un Nando González que pide a la afición coruñesa que acuda al pabellón a animarles en este momento tan crucial como ilusionante.

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Como ocurrió hace un par de años con el Leyma Coruña en baloncesto, el técnico del OAR se ilusiona al pensar que los pasos que dan sus pupilos puedan contagiar la fiebre por el balonmano en la ciudad. "Somos un espejo para nuestros canteranos y la masa social seguro que irá creciendo año a año. Tenemos que fomentarla y moverla nosotros también. El equipo nunca baja los brazos y eso ayuda", estima Nando González.